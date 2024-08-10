Исследователи выяснили, какая молекула вызывает возрастные нарушения памяти и как с этим бороться

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Molecular Neuroscience, показало, что молекула HDAC3 способствует возрастным нарушениям памяти. Блокировка этой молекулы в процессе реконсолидации памяти у старых мышей помогла им улучшить способность к обучению и выполнению задач на уровне молодых особей.
Эффект достигался за счет подавления HDAC3, которое влияет на активность определенных генов, необходимых для нормальной работы памяти. Результаты исследования могут стать основой для разработки методов лечения нарушений памяти у людей.
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