Родинка на коже
Родинка на коже
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:25

Родинку нельзя откладывать на потом: врачи объяснили, когда время идёт против вас

Врач Васильева опровергла миф о сезонных ограничениях при удалении родинок

Многие уверены, что удалять родинки лучше осенью или зимой, когда солнце неактивно и риск пигментации минимален. Однако врачи предупреждают: откладывать удаление потенциально опасных образований нельзя. Важно не время года, а своевременная диагностика и правильный уход.

"Как врач я могу дать вам совершенно чёткий и однозначный ответ: нет, это неправда", — заявила врач Васильева, чьи слова приводит пресс-служба больницы.

По её словам, убеждение о сезонных ограничениях не имеет медицинских оснований.

Почему откладывать удаление родинок опасно

Невусы (родинки) — это скопления пигментных клеток. Обычно они безопасны, но при определённых условиях могут перерождаться в меланому — одну из самых агрессивных форм рака кожи.

"Подозрительные или тревожащие образования следует удалять незамедлительно, независимо от времени года — при наличии риска меланомы или другой злокачественной опухоли откладывать вмешательство опасно", — подчеркнула Васильева.

Своевременное удаление не только предотвращает развитие онкологии, но и позволяет провести гистологическое исследование - анализ тканей, подтверждающий диагноз и исключающий риск злокачественности.

Миф о "зимней безопасности": откуда он появился

Раньше, когда солнцезащитные кремы были малодоступны, дерматологи действительно рекомендовали проводить косметические процедуры в осенне-зимний период. Тогда ультрафиолет считался главным врагом кожи после вмешательств.

Однако сегодня ситуация изменилась. Современные SPF-средства с защитой 30-50+ позволяют безопасно ухаживать за кожей даже летом, если соблюдать рекомендации врача.

"Современные защитные средства позволяют минимизировать влияние солнца", — отметила специалист.

Как проходит удаление родинок

Перед процедурой проводится дерматоскопия - безболезненное исследование, позволяющее оценить структуру родинки и определить её тип. Только после диагностики принимается решение о необходимости удаления.

В медицинских центрах всё чаще используют лазерные технологии, обеспечивающие точность и минимальную травматичность.

"Для удаления родинок используют малотравматичные методики, в том числе лазерное удаление. Ранка обычно заживает в сроки от 5 до 14 дней", — рассказала Васильева.

Сравнение методов удаления

Метод Принцип Преимущества Недостатки
Лазер Испарение ткани лазерным лучом Безболезненно, быстро, не оставляет шрамов Не подходит для крупных образований
Радиоволновой нож Высокочастотные волны разрушают клетки Минимальная травма, стерильность Требует оборудования
Хирургическое иссечение Удаление скальпелем Подходит для больших и подозрительных невусов Возможен шов и небольшой рубец
Электрокоагуляция Прижигание током Останавливает кровотечение Может оставить пигментное пятно

FAQ: частые вопросы

Можно ли удалять родинки летом?
Да. При правильном уходе и защите от солнца время года не имеет значения.

Остаются ли шрамы после удаления?
После лазера или радиоволн — нет. При хирургическом методе возможен тонкий след, который со временем бледнеет.

Нужно ли сдавать родинку на анализ?
Да. Гистология обязательна, если образование изменилось или имело признаки опасности.

Мифы и правда

Миф 1. Удалять родинки лучше зимой, чтобы солнце не повредило кожу.
Правда: Современные солнцезащитные средства полностью решают эту проблему.

Миф 2. После удаления родинки она может "вырости снова".
Правда: При правильном удалении и гистологии рецидив маловероятен.

Миф 3. Удаление родинок провоцирует рак.
Правда: Опасно не удаление, а промедление при подозрительных изменениях.

Три интересных факта

  1. У каждого человека есть в среднем от 10 до 40 родинок, и их количество увеличивается с возрастом.

  2. Меланома чаще развивается на спине у мужчин и на ногах у женщин.

  3. Первые лазерные аппараты для удаления невусов появились в 1970-х годах и с тех пор стали стандартом дерматологической косметологии.

Исторический контекст

Ещё в древности родинкам приписывали мистическое значение — их считали "знаками судьбы". В XIX веке дерматологи впервые начали классифицировать пигментные образования. С развитием лазерных технологий и дерматоскопии медицина сделала огромный шаг вперёд: теперь можно точно отличить безопасный невус от потенциально опасного.

Сегодня дерматология призывает не откладывать диагностику. Современные методы позволяют быстро и безболезненно удалить родинку, а гистологический анализ гарантирует безопасность.

