Родинку нельзя откладывать на потом: врачи объяснили, когда время идёт против вас

Многие уверены, что удалять родинки лучше осенью или зимой, когда солнце неактивно и риск пигментации минимален. Однако врачи предупреждают: откладывать удаление потенциально опасных образований нельзя. Важно не время года, а своевременная диагностика и правильный уход.

"Как врач я могу дать вам совершенно чёткий и однозначный ответ: нет, это неправда", — заявила врач Васильева, чьи слова приводит пресс-служба больницы.

По её словам, убеждение о сезонных ограничениях не имеет медицинских оснований.

Почему откладывать удаление родинок опасно

Невусы (родинки) — это скопления пигментных клеток. Обычно они безопасны, но при определённых условиях могут перерождаться в меланому — одну из самых агрессивных форм рака кожи.

"Подозрительные или тревожащие образования следует удалять незамедлительно, независимо от времени года — при наличии риска меланомы или другой злокачественной опухоли откладывать вмешательство опасно", — подчеркнула Васильева.

Своевременное удаление не только предотвращает развитие онкологии, но и позволяет провести гистологическое исследование - анализ тканей, подтверждающий диагноз и исключающий риск злокачественности.

Миф о "зимней безопасности": откуда он появился

Раньше, когда солнцезащитные кремы были малодоступны, дерматологи действительно рекомендовали проводить косметические процедуры в осенне-зимний период. Тогда ультрафиолет считался главным врагом кожи после вмешательств.

Однако сегодня ситуация изменилась. Современные SPF-средства с защитой 30-50+ позволяют безопасно ухаживать за кожей даже летом, если соблюдать рекомендации врача.

"Современные защитные средства позволяют минимизировать влияние солнца", — отметила специалист.

Как проходит удаление родинок

Перед процедурой проводится дерматоскопия - безболезненное исследование, позволяющее оценить структуру родинки и определить её тип. Только после диагностики принимается решение о необходимости удаления.

В медицинских центрах всё чаще используют лазерные технологии, обеспечивающие точность и минимальную травматичность.

"Для удаления родинок используют малотравматичные методики, в том числе лазерное удаление. Ранка обычно заживает в сроки от 5 до 14 дней", — рассказала Васильева.

Сравнение методов удаления