Родинку нельзя откладывать на потом: врачи объяснили, когда время идёт против вас
Многие уверены, что удалять родинки лучше осенью или зимой, когда солнце неактивно и риск пигментации минимален. Однако врачи предупреждают: откладывать удаление потенциально опасных образований нельзя. Важно не время года, а своевременная диагностика и правильный уход.
"Как врач я могу дать вам совершенно чёткий и однозначный ответ: нет, это неправда", — заявила врач Васильева, чьи слова приводит пресс-служба больницы.
По её словам, убеждение о сезонных ограничениях не имеет медицинских оснований.
Почему откладывать удаление родинок опасно
Невусы (родинки) — это скопления пигментных клеток. Обычно они безопасны, но при определённых условиях могут перерождаться в меланому — одну из самых агрессивных форм рака кожи.
"Подозрительные или тревожащие образования следует удалять незамедлительно, независимо от времени года — при наличии риска меланомы или другой злокачественной опухоли откладывать вмешательство опасно", — подчеркнула Васильева.
Своевременное удаление не только предотвращает развитие онкологии, но и позволяет провести гистологическое исследование - анализ тканей, подтверждающий диагноз и исключающий риск злокачественности.
Миф о "зимней безопасности": откуда он появился
Раньше, когда солнцезащитные кремы были малодоступны, дерматологи действительно рекомендовали проводить косметические процедуры в осенне-зимний период. Тогда ультрафиолет считался главным врагом кожи после вмешательств.
Однако сегодня ситуация изменилась. Современные SPF-средства с защитой 30-50+ позволяют безопасно ухаживать за кожей даже летом, если соблюдать рекомендации врача.
"Современные защитные средства позволяют минимизировать влияние солнца", — отметила специалист.
Как проходит удаление родинок
Перед процедурой проводится дерматоскопия - безболезненное исследование, позволяющее оценить структуру родинки и определить её тип. Только после диагностики принимается решение о необходимости удаления.
В медицинских центрах всё чаще используют лазерные технологии, обеспечивающие точность и минимальную травматичность.
"Для удаления родинок используют малотравматичные методики, в том числе лазерное удаление. Ранка обычно заживает в сроки от 5 до 14 дней", — рассказала Васильева.
Сравнение методов удаления
|Метод
|Принцип
|Преимущества
|Недостатки
|Лазер
|Испарение ткани лазерным лучом
|Безболезненно, быстро, не оставляет шрамов
|Не подходит для крупных образований
|Радиоволновой нож
|Высокочастотные волны разрушают клетки
|Минимальная травма, стерильность
|Требует оборудования
|Хирургическое иссечение
|Удаление скальпелем
|Подходит для больших и подозрительных невусов
|Возможен шов и небольшой рубец
|Электрокоагуляция
|Прижигание током
|Останавливает кровотечение
|Может оставить пигментное пятно
FAQ: частые вопросы
Можно ли удалять родинки летом?
Да. При правильном уходе и защите от солнца время года не имеет значения.
Остаются ли шрамы после удаления?
После лазера или радиоволн — нет. При хирургическом методе возможен тонкий след, который со временем бледнеет.
Нужно ли сдавать родинку на анализ?
Да. Гистология обязательна, если образование изменилось или имело признаки опасности.
Мифы и правда
Миф 1. Удалять родинки лучше зимой, чтобы солнце не повредило кожу.
Правда: Современные солнцезащитные средства полностью решают эту проблему.
Миф 2. После удаления родинки она может "вырости снова".
Правда: При правильном удалении и гистологии рецидив маловероятен.
Миф 3. Удаление родинок провоцирует рак.
Правда: Опасно не удаление, а промедление при подозрительных изменениях.
Три интересных факта
-
У каждого человека есть в среднем от 10 до 40 родинок, и их количество увеличивается с возрастом.
-
Меланома чаще развивается на спине у мужчин и на ногах у женщин.
-
Первые лазерные аппараты для удаления невусов появились в 1970-х годах и с тех пор стали стандартом дерматологической косметологии.
Исторический контекст
Ещё в древности родинкам приписывали мистическое значение — их считали "знаками судьбы". В XIX веке дерматологи впервые начали классифицировать пигментные образования. С развитием лазерных технологий и дерматоскопии медицина сделала огромный шаг вперёд: теперь можно точно отличить безопасный невус от потенциально опасного.
Сегодня дерматология призывает не откладывать диагностику. Современные методы позволяют быстро и безболезненно удалить родинку, а гистологический анализ гарантирует безопасность.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru