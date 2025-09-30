Родинка меняется? Это может быть сигналом смертельно опасной болезни
Родинки есть практически у каждого человека, и большинство из них безопасны. Однако врачи напоминают: некоторые новообразования на коже могут представлять угрозу, если начинают изменяться. Важно следить за состоянием своей кожи и вовремя обращаться к врачу при первых тревожных признаках.
"К тревожным симптомам, при которых нужно посетить врача, относят: рост родинки, изменение формы и цвета образования, зуд, появление корочек или кровоточивости", — подчеркнул торакальный хирург, онколог Международной Академической Клиники, к. м. н. Александр Старостин.
По словам специалиста, даже если родинка не вызывает дискомфорта, она может подвергаться хронической травматизации — трению одеждой, ссадинам или случайным повреждениям. Всё это способно привести к её перерождению в злокачественное образование.
Когда стоит обратиться к врачу
-
рост или увеличение размера родинки;
-
изменение формы (неровные края, асимметрия);
-
изменение цвета (потемнение, появление чёрных или красных участков);
-
зуд, жжение, болезненность;
-
появление трещинок, корочек или кровоточивости.
Сравнение: безопасная и опасная родинка
|Признак
|Безопасная
|Опасная
|Размер
|До 5 мм
|Более 5 мм
|Форма
|Округлая, симметричная
|Асимметрия, неровные края
|Цвет
|Однородный
|Неравномерный, несколько оттенков
|Поведение
|Не меняется годами
|Растёт, чешется, кровоточит
Советы шаг за шагом: как действовать
-
Регулярно осматривайте кожу, включая труднодоступные зоны.
-
Фотографируйте родинки для отслеживания динамики.
-
При малейших изменениях обращайтесь к дерматологу или онкологу.
-
Избегайте травмирования — не трите одеждой, не пытайтесь удалить самостоятельно.
-
Пользуйтесь солнцезащитными средствами, чтобы снизить риск перерождения.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать изменения в родинке.
-
Последствие: риск развития меланомы.
-
Альтернатива: своевременный визит к врачу.
-
Ошибка: пытаться удалить родинку в домашних условиях.
-
Последствие: инфицирование и неполное удаление тканей.
-
Альтернатива: удаление у специалиста под анестезией.
-
Ошибка: считать, что меланома бывает только у людей с множеством родинок.
-
Последствие: позднее выявление опухоли.
-
Альтернатива: профилактические осмотры раз в год.
А что если…
А что, если удалять подозрительные образования сразу? По международным рекомендациям, удалению подлежат родинки более 5 мм.
"Если удаление занимает пару минут и проводится под местной анестезией, зачем оставлять даже один процент риска?", — отметил Старостин.
Удаление действительно простое и почти безболезненное, а современные методы (лазер, радиоволновая хирургия) позволяют минимизировать риск осложнений и получить хороший косметический результат.
