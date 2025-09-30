Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:01

Родинка меняется? Это может быть сигналом смертельно опасной болезни

Онколог Александр Старостин назвал признаки опасных родинок на коже

Родинки есть практически у каждого человека, и большинство из них безопасны. Однако врачи напоминают: некоторые новообразования на коже могут представлять угрозу, если начинают изменяться. Важно следить за состоянием своей кожи и вовремя обращаться к врачу при первых тревожных признаках.

"К тревожным симптомам, при которых нужно посетить врача, относят: рост родинки, изменение формы и цвета образования, зуд, появление корочек или кровоточивости", — подчеркнул торакальный хирург, онколог Международной Академической Клиники, к. м. н. Александр Старостин.

По словам специалиста, даже если родинка не вызывает дискомфорта, она может подвергаться хронической травматизации — трению одеждой, ссадинам или случайным повреждениям. Всё это способно привести к её перерождению в злокачественное образование.

Когда стоит обратиться к врачу

  • рост или увеличение размера родинки;

  • изменение формы (неровные края, асимметрия);

  • изменение цвета (потемнение, появление чёрных или красных участков);

  • зуд, жжение, болезненность;

  • появление трещинок, корочек или кровоточивости.

Сравнение: безопасная и опасная родинка

Признак Безопасная Опасная
Размер До 5 мм Более 5 мм
Форма Округлая, симметричная Асимметрия, неровные края
Цвет Однородный Неравномерный, несколько оттенков
Поведение Не меняется годами Растёт, чешется, кровоточит

Советы шаг за шагом: как действовать

  1. Регулярно осматривайте кожу, включая труднодоступные зоны.

  2. Фотографируйте родинки для отслеживания динамики.

  3. При малейших изменениях обращайтесь к дерматологу или онкологу.

  4. Избегайте травмирования — не трите одеждой, не пытайтесь удалить самостоятельно.

  5. Пользуйтесь солнцезащитными средствами, чтобы снизить риск перерождения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать изменения в родинке.

  • Последствие: риск развития меланомы.

  • Альтернатива: своевременный визит к врачу.

  • Ошибка: пытаться удалить родинку в домашних условиях.

  • Последствие: инфицирование и неполное удаление тканей.

  • Альтернатива: удаление у специалиста под анестезией.

  • Ошибка: считать, что меланома бывает только у людей с множеством родинок.

  • Последствие: позднее выявление опухоли.

  • Альтернатива: профилактические осмотры раз в год.

А что если…

А что, если удалять подозрительные образования сразу? По международным рекомендациям, удалению подлежат родинки более 5 мм.

"Если удаление занимает пару минут и проводится под местной анестезией, зачем оставлять даже один процент риска?", — отметил Старостин.

Удаление действительно простое и почти безболезненное, а современные методы (лазер, радиоволновая хирургия) позволяют минимизировать риск осложнений и получить хороший косметический результат.

