Родинка меняется? Это может быть сигналом смертельно опасной болезни

Родинки есть практически у каждого человека, и большинство из них безопасны. Однако врачи напоминают: некоторые новообразования на коже могут представлять угрозу, если начинают изменяться. Важно следить за состоянием своей кожи и вовремя обращаться к врачу при первых тревожных признаках.

"К тревожным симптомам, при которых нужно посетить врача, относят: рост родинки, изменение формы и цвета образования, зуд, появление корочек или кровоточивости", — подчеркнул торакальный хирург, онколог Международной Академической Клиники, к. м. н. Александр Старостин.

По словам специалиста, даже если родинка не вызывает дискомфорта, она может подвергаться хронической травматизации — трению одеждой, ссадинам или случайным повреждениям. Всё это способно привести к её перерождению в злокачественное образование.

Когда стоит обратиться к врачу

рост или увеличение размера родинки;

изменение формы (неровные края, асимметрия);

изменение цвета (потемнение, появление чёрных или красных участков);

зуд, жжение, болезненность;

появление трещинок, корочек или кровоточивости.

Сравнение: безопасная и опасная родинка