Медведка крадёт урожай из-под земли: как остановить разрушителя

сегодня в 16:16

Зола превращает почву в щелочную пустыню: как не ошибиться в выборе удобрений

Зола — отличное удобрение, но не для всех растений. Узнайте, когда и кому зола может быть вредна, а когда она принесёт пользу.

сегодня в 16:14

Пока соседи бегают с лейкой, хитрые дачники кладут лёд в лунку: вот чем это помогает редису

Почему садоводы кладут лёд в лунку при посадке редиса? Трюк, который помогает вырастить сочные и хрустящие корнеплоды без горечи.

сегодня в 15:16

Не каждая красная ягода — вкусная: томаты, которые стоит избегать ради лучшего урожая и вкуса

Как избежать разочарований при посадке томатов? Узнайте, какие сорта не оправдают ваших ожиданий и какие лучше выбрать для стабильного урожая.

сегодня в 14:32

Садоводы смеются, пока кусты душат сами себя: что бывает без летней обрезки лозы

Почему виноград без обрезки даёт лишь зелёные заросли и как превратить его в источник обильного урожая? Простые приёмы для садоводов.

сегодня в 14:26

Пересадите вовремя — и забудете про проблемы: как продлить жизнь любому комнатному растению

Почему растения из магазина быстро чахнут? Всё дело в хитром субстрате, в котором они к нам приезжают. Узнайте, как избежать главной ошибки.

сегодня в 13:32

Овощи нарядились в карнавальные костюмы: как необычные баклажаны удивляют вкусом и цветом урожая

Баклажаны удивляют не только вкусом, но и окраской. От белоснежных до золотых — какие сорта выбрать, чтобы порадовать и огород, и стол?

сегодня в 13:15

Хотите орхидею, которая цветёт месяцами? Уберите всего один предмет из комнаты

Почему орхидея сбрасывает бутоны, и как спасти её от этой проблемы? Простые шаги помогут вернуть растению красоту и здоровье.

сегодня в 12:32

Подоконник превращается в поле битвы за свет: где разместить рассаду для урожая

Хотите вырастить крепкую рассаду дома? Узнайте, где лучше разместить растения и как защитить их от слишком яркого солнца.

