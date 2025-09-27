Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Медведка вредитель
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:18

Медведка крадёт урожай из-под земли: как остановить разрушителя

Агрономы назвали эффективные способы борьбы с медведкой на участке

Медведка — один из самых неприятных врагов огородника. Этот крупный насекомый вредитель живёт в почве и повреждает корни растений, из-за чего погибают всходы и корнеплоды. Чаще всего она встречается на лёгких песчаных и торфяных почвах, особенно рядом с реками и озёрами. На участок медведка нередко попадает вместе с навозом, где ищет тёплое место для зимовки.

Сравнение методов борьбы

Метод Преимущества Недостатки
Биопрепараты Безопасны для почвы и урожая, снижают популяцию вредителя Эффект заметен только при регулярном использовании
Народные ловушки Дешёвый и экологичный способ, можно применять без химии Требует времени и труда
Химические инсектициды Быстрый результат Низкая эффективность, риск вреда почве и полезным насекомым

Советы шаг за шагом: как применять биопрепараты и ловушки

  1. Выберите препарат на основе гриба Метаризиум. Он поражает личинок и постепенно сокращает численность медведки.

  2. Обрабатывайте грядки минимум 2-3 раза за сезон. Это нужно делать несколько лет подряд, чтобы добиться стойкого результата.

  3. Для ловушек выкопайте осенью яму глубиной около 50 см.

  4. Заполните её свежим навозом или травой, сверху прикройте землёй.

  5. Зимой раскопайте яму и разверните содержимое на морозе — вредители погибнут.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использовать только химию → быстрый, но кратковременный эффект → регулярное применение биопрепаратов.

  • Не убирать навозные кучки вовремя → медведка успешно зимует → делать ловушки и разбрасывать содержимое на морозе.

  • Отказаться от профилактики → сохранение высокой численности вредителя → комплексная защита (био + народные методы).

FAQ

Как узнать, что на участке завелась медведка?
Признаки — повреждённые корни, подгрызенные стебли, пустые ходы в почве.

Сколько стоит обработка биопрепаратами?
В среднем пакет препарата стоит 5-10 рублей, хватает на несколько грядок.

Что лучше — химия или биология?
Биопрепараты безопаснее и дают более устойчивый результат при регулярном применении.

