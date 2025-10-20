Земля дышит, но не растёт: тайная причина, почему сад перестаёт плодоносить

Медленно растущие яблони, увядающая черешня и виноград, сбрасывающий листья посреди лета — многие садоводы винят во всём погоду или неудачный уход. Однако часто причина скрывается под землёй. Кроты, в поисках пищи, подрывают корни молодых растений и грядок, нарушая структуру почвы. Сад перестаёт развиваться, урожай снижается, а деревья наклоняются, будто теряют силы.

"Кроты портят саженцы и грядки, а мы виним погоду или уход!", — подчёркивает опытный садовод Виктор Шадрин.

Почему кроты — опасные соседи

Кроты не питаются корнями растений, но, прокладывая ходы, они разрушают корневую систему, лишая растения влаги и питания. В результате деревья и кустарники чахнут, а земля под ними становится рыхлой и неустойчивой.

Осенью животные роют гнёзда для зимовки, а весной их активность достигает пика — появляются новые туннели, проходы и земляные кучи. Зимой кроты не спят: они прячутся под мульчей, компостом или укрытиями, где почва остаётся мягкой. Там же они находят червей — основную еду.

Симптомы поражённого участка:

наклонённые саженцы и деревья;

желтеющие листья без видимой причины;

неровная, проваливающаяся почва;

обилие земляных холмиков.

Если не предпринять меры, растения погибнут в течение сезона.

Почему традиционные методы не работают

Многие садоводы пробуют старые "народные" способы — шумовые банки, селёдку, керосин, даже отпугиватели на батарейках. Но, как показывает практика, такие методы дают кратковременный эффект.

"Я перепробовал селёдку, керосин, отпугиватели и ловушки — безрезультатно", — рассказывает Виктор Шадрин.

Кроты быстро адаптируются к запахам и звукам, а подземные ходы уходят на глубину до 1,5 м, где ни запах, ни шум не достигают цели.

Рабочее решение: препарат "Алфос Крот"

После множества неудачных попыток Виктор нашёл эффективное средство — таблетки "Алфос Крот", действующим веществом которых является фосфид алюминия. Принцип прост: при контакте с влагой таблетки выделяют газ, который распространяется по подземным ходам и уничтожает кротов.

"После "Алфос Крот" сад дышит свободно, хотя кроты от соседей иногда заходят — пара таблеток решает всё!", — делится садовод.

Средство действует глубоко — на 4 метра в разные стороны. Уже через 2-3 дня участок очищается от вредителей.

Как применять препарат правильно

Найдите активные гнёзда. Их выдают большие земляные кучи, в 3-4 раза крупнее обычных. Раскопайте нору на глубину 20 см. Положите туда таблетку или две и засыпьте землёй. Обработайте все кротовины, чтобы газ распространился по всей системе ходов.

Полная очистка участка занимает не более трёх дней.

Сравнение популярных средств против кротов