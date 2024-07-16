Онкодерматолог Елизавета Васильева объяснила, что появление родинок (невусов) может быть обусловлено несколькими факторами. Основные причины включают наследственность, воздействие ультрафиолета, гормональные изменения, прием определенных медикаментов и травмы кожи, сообщает Газета.Ру.

УФ-излучение стимулирует выработку меланина, что может способствовать формированию новых пигментных пятен. Гормональные всплески, особенно в подростковом возрасте, во время беременности или в период гормональных изменений после 45 лет, также могут привести к появлению или росту родинок.

Некоторые лекарства увеличивают фоточувствительность кожи или содержат гормоны, что может вызвать аналогичные эффекты. Врач порекомендовала использовать солнцезащитные крема с SPF не менее 50, ограничивать пребывание на солнце, следить за изменениями в родинках и регулярно консультироваться с дерматоонкологом.

Фото: commons.wikimedia.org/Philipp Tschandl (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)