Грядки целы, газон в порядке: как садоводы держат кротов на расстоянии
Кроты для садоводов и дачников — настоящая проблема. Эти маленькие подземные "строители" роют запутанные ходы, портят корни растений, разрушают газон и мешают ухаживать за огородом. Однако не стоит забывать, что кроты полезны: они уничтожают вредных насекомых и рыхлят почву. Поэтому самый разумный подход — не уничтожать их, а отпугнуть гуманными и экологичными методами.
Когда лучше всего действовать
Самое удачное время — с весны до осени, когда кроты наиболее активны. Зимой они мало двигаются, и методы почти не работают. А вот весной, как только на участке появляются свежие кротовины, можно смело начинать бороться.
Молочная хитрость
Одно из самых простых и действенных средств — пахучие молочные продукты. Сыворотка имеют резкий запах, который кроты не выносят. Достаточно вылить немного жидкости прямо в ход или вокруг кротовины — и животное уйдёт искать другое место.
Растения против кротов
Некоторые культуры действуют как естественный барьер:
-
чеснок — самый простой и надёжный вариант;
-
мята — одновременно украшает и отпугивает;
-
базилик — полезен и в кухне, и в саду.
Посадите их рядом с проблемными зонами, и кроты будут обходить участок стороной.
Домашние и механические способы
Если одних растений мало, можно попробовать дополнительные приёмы:
-
бутылки на колышках — ветер создаёт шум и вибрацию, неприятные для кротов;
-
сонарные отпугиватели — работают от солнца и излучают вибрации;
-
мыльный раствор (1:1 с водой) — залитый в норы действует как природный репеллент.
Также хорошо помогают ароматные специи: молотая горчица, красный перец или луковый порошок.
Необычные трюки
-
Человеческие волосы — положите их в ход: запах человека заставляет кротов переселиться.
-
Сильные запахи (эвкалипт, розмарин, нафталин) — быстро отбивают охоту копать рядом.
Кроты выносливы и способны приспособиться к новым условиям. Поэтому одна мера может не дать результата. Лучший способ — комбинировать разные методы и повторять их время от времени.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru