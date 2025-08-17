Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Крот, выглядывающий из земли в огороде
Крот, выглядывающий из земли в огороде
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:20

Грядки целы, газон в порядке: как садоводы держат кротов на расстоянии

Растения против кротов: чеснок, мята и базилик помогают защитить огород

Кроты для садоводов и дачников — настоящая проблема. Эти маленькие подземные "строители" роют запутанные ходы, портят корни растений, разрушают газон и мешают ухаживать за огородом. Однако не стоит забывать, что кроты полезны: они уничтожают вредных насекомых и рыхлят почву. Поэтому самый разумный подход — не уничтожать их, а отпугнуть гуманными и экологичными методами.

Когда лучше всего действовать

Самое удачное время — с весны до осени, когда кроты наиболее активны. Зимой они мало двигаются, и методы почти не работают. А вот весной, как только на участке появляются свежие кротовины, можно смело начинать бороться.

Молочная хитрость

Одно из самых простых и действенных средств — пахучие молочные продукты. Сыворотка имеют резкий запах, который кроты не выносят. Достаточно вылить немного жидкости прямо в ход или вокруг кротовины — и животное уйдёт искать другое место.

Растения против кротов

Некоторые культуры действуют как естественный барьер:

  • чеснок — самый простой и надёжный вариант;

  • мята — одновременно украшает и отпугивает;

  • базилик — полезен и в кухне, и в саду.

Посадите их рядом с проблемными зонами, и кроты будут обходить участок стороной.

Домашние и механические способы

Если одних растений мало, можно попробовать дополнительные приёмы:

  • бутылки на колышках — ветер создаёт шум и вибрацию, неприятные для кротов;

  • сонарные отпугиватели — работают от солнца и излучают вибрации;

  • мыльный раствор (1:1 с водой) — залитый в норы действует как природный репеллент.

Также хорошо помогают ароматные специи: молотая горчица, красный перец или луковый порошок.

Необычные трюки

  • Человеческие волосы — положите их в ход: запах человека заставляет кротов переселиться.

  • Сильные запахи (эвкалипт, розмарин, нафталин) — быстро отбивают охоту копать рядом.

Кроты выносливы и способны приспособиться к новым условиям. Поэтому одна мера может не дать результата. Лучший способ — комбинировать разные методы и повторять их время от времени.

