Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 0:22

Втыкаю в землю этот предмет, и кроты забывают дорогу на мой участок – простой лайфхак с невероятным эффектом

Избавляемся от кротов: ультразвуковые отпугиватели и ловушки – обзор лучших средств защиты

Кроты — частые "незваные гости" на садовых и дачных участках. Хотя они питаются исключительно насекомыми и личинками, а значит, с экологической точки зрения приносят пользу, их активная подземная деятельность часто доставляет немало хлопот. На газоне появляются кучи земли, повреждаются корни культурных растений, нарушается работа систем полива, а иногда страдают и постройки. Поэтому важно знать, как грамотно и безопасно защитить участок от этих подземных "землекопов".

Кто такие кроты и чем они опасны

Европейский крот (Talpa europaea) ведёт скрытный образ жизни, проводя почти всё время под землёй. Его зрение практически не развито, зато обоняние и слух очень острые. Мощные лапы с крепкими когтями позволяют ему прокладывать разветвлённые тоннели в рыхлой почве.

Несмотря на то что кроты не едят растения, их подземные ходы могут подрывать корневую систему овощей и кустарников. В сельском хозяйстве они способны загрязнять корма землёй, нарушать работу техники и систем орошения.

Простые и гуманные способы отпугнуть кротов

Шум и вибрация

Кроты очень чувствительны к вибрации. Один из самых доступных способов отпугивания — воткнуть в землю металлический штырь и надеть на него бутылку. При ветре она будет гудеть, создавая неприятные для кротов колебания. Некоторые садоводы используют даже включённое радио на участке.

Помощь домашних животных

Кошки и собаки, особенно охотничьи породы, являются естественными врагами кротов. Их присутствие заметно снижает вероятность появления подземных "жильцов".

Защитные барьеры

Кроты роют ходы на глубине 10-20 см, иногда до метра. Чтобы защитить грядки или цветники, по периметру можно вкопать пластиковую или металлическую сетку на глубину 50-60 см. Такой барьер крот преодолеть не сможет.

Натуральные репелленты

Некоторые растения отпугивают кротов запахом. Среди них бузина, нарциссы, рябчик императорский, чеснок, лук, гиацинты. Их стоит высаживать вдоль границ участка или между грядками.
Также действенным средством считается жмых касторового масла — запах рицина крайне неприятен кротам.

Из "подручных" вариантов помогают уксус, сода, чеснок, луковая шелуха. Они не наносят вреда почве, но делают территорию некомфортной для животных.

Несмертельные ловушки

Если кроты уже поселились на участке, можно использовать специальные трубчатые ловушки, позволяющие поймать животное живьём и выпустить его вдалеке от сада.
Современные ультразвуковые отпугиватели, работающие от батареек или солнечных панелей, также показывают хороший результат. Они излучают неслышимые человеком звуковые волны, заставляющие кротов покидать участок.

Радикальные методы

Существуют и более жёсткие способы: капканы, отравляющие газы или петарды. Но у таких методов много минусов: они могут нанести вред другим животным, а также нарушить природный баланс. Поэтому специалисты советуют использовать их только в крайних случаях.

Кроты — не самые опасные враги сада, но их активность способна причинить дискомфорт. Лучшее решение — не уничтожение, а создание неблагоприятных условий для жизни: высадка растений-репеллентов, установка барьеров, использование ультразвуковых или вибрационных отпугивателей. Такой подход позволит сохранить участок и при этом не навредить природе.

Три интересных факта

  1. Кроты способны за одну ночь прорыть до 100 метров тоннелей, создавая целую сеть подземных ходов.
  2. Сердце крота делает около 700 ударов в минуту, что помогает ему поддерживать высокую активность под землёй.
  3. В Европе кроты официально охраняются в некоторых странах как важный элемент экосистемы, поскольку регулируют численность насекомых-вредителей.

