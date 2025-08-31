Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Крот, выглядывающий из земли в огороде
Крот, выглядывающий из земли в огороде
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:19

Крот боится этого как огня: 3 хитрости, чтобы защитить сад и огород — никаких вредных веществ

Крот — пожалуй, самое противоречивое существо на дачном участке. С одной стороны, он уничтожает личинок вредителей, рыхлит почву, улучшая её структуру. С другой — превращает газон и грядки в поле с кучками земли и подземными тоннелями, из-за которых страдают корни растений.

Почему кроты появляются на участке

Эти животные не роют ходы назло человеку. Они всего лишь ищут пищу — дождевых червей и личинок. Кроты трудолюбивы и способны за сутки прорыть десятки метров подземных тоннелей. Но именно их активность становится причиной разрушения аккуратных клумб и газонов.

Традиционные методы борьбы — ловушки, яды, кастрюли на палках — малоэффективны, а порой и небезопасны. Химикаты могут навредить питомцам или почве, а механические способы часто оказываются негуманными.

Главные слабости крота

У крота слабое зрение, зато феноменально развитые слух и обоняние. Именно на эти уязвимости и стоит воздействовать. Существует несколько простых и доступных способов, которые не причинят зверьку вреда, но вынудят его уйти с участка.

Метод первый: запах

Кроты не выносят резких запахов. Для борьбы используют подручные материалы — тряпки, губки или старые носки. Их пропитывают нашатырным спиртом, уксусом, керосином или эфирными маслами (мята, эвкалипт).

Тряпку закладывают как можно глубже в свежевскрытый кротовый ход, а сверху засыпают землёй и прижимают камнем или доской. Чтобы эффект сохранялся, процедуру повторяют каждые 3-5 дней, особенно после дождя.

Метод второй: вибрация и шум

Кроты очень чувствительны к вибрациям. Простейшее устройство можно сделать из металлического прута длиной до полутора метров и пластиковой бутылки. Прут вбивают в землю, на верхушку надевают бутылку с вырезанными "лопастями". На ветру она вращается и передаёт через металл гул и вибрацию в грунт.

Для лучшего эффекта такие "вертушки" устанавливают по периметру и в местах частого появления кротовин. Звук и дрожь делают почву некомфортной для проживания.

Метод третий: уход за газоном

Регулярное скашивание травы и прокатывание газона катком уплотняют верхний слой почвы, что осложняет рытьё ходов. Ещё один важный момент — борьба с личинками майского жука и проволочника. Если кормовой базы меньше, крот теряет интерес к участку.

Комплексный подход

Лучшие результаты достигаются при комбинации методов: запаховые закладки в ходы, вибрационные установки и уход за газоном. Важно действовать регулярно и терпеливо. Постоянный дискомфорт заставляет крота искать другое место для жизни, при этом животное остаётся живым, а экология участка не страдает.

Такой способ позволяет решить проблему гуманно, без химии и дорогостоящих приборов.

Три интересных факта

  1. Кроты способны за одну ночь прорыть тоннели длиной до 50 метров.
  2. Несмотря на плохое зрение, у них в разы чувствительнее слух и обоняние, чем у многих животных.
  3. В Англии в XIX веке существовали целые артели "мол-качеров" — профессионалов по отлову кротов, шкурки которых использовали для пошива жилетов и шляп.

