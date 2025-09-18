Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:13

Купили буханку на неделю? Вот почему она её не переживёт

Эксперты по пищевой безопасности назвали правила хранения хлеба дома

Хлеб кажется самым безопасным "жителем" кладовой, но именно он чаще других покрывается пушистым налётом и отправляется в мусор. Почему так происходит, можно ли ограничиться "обрезать кусочек" и как замедлить порчу, чтобы бутербродные планы не срывались в последний момент?

Почему хлеб быстро плесневеет

Тёплая комната, немного влаги, нейтральная кислотность и много крахмала — идеальные условия для спор. Каждый раз, когда вы открываете пакет, на поверхность попадают микрочастицы из воздуха, а при достаточном тепле и влажности колонии растут почти незаметно, пока не проступят цветные пятна. Чаще других встречаются Rhizopus stolonifer ("чёрная хлебная плесень"), Penicillium (сине-зелёные пятна) и Cladosporium (оливково-чёрные).

"Хлеб — простая вещь, но для плесени он почти идеальная еда", — сказал эксперт по безопасности пищевых продуктов Дарин Детвайлер.

Можно ли срезать плесень и доесть остальное

Нет. Плесень — это не только то, что видно на корке. Внутрь уходят "корешки" (гифы), и оценить глубину заражения взглядом невозможно. То же относится и к нарезным буханкам: споры мигрируют между ломтиками.

"Как только появилась плесень — просто выбросьте", — сказал специалист по безопасности пищевых продуктов Мартин Бакнавидж.

Даже "прожарка" не спасёт: нагрев может убить споры, но не разрушит возможные микотоксины отдельных видов плесени.

"Тепло может убить споры, но не уничтожает возможные микотоксины", — сказал Дарин Детвайлер.

Помимо неприятного затхлого вкуса, плесень способна провоцировать реакции со стороны дыхательных путей и аллергии; часть видов синтезирует токсичные вещества. Риск серьёзных последствий невелик, но игра не стоит свеч.

Где настоящая разница: "магазинный" и ремесленный хлеб

Коммерческие батоны часто содержат консерванты (например, пропионат кальция, сорбиновую кислоту), поэтому при комнатной температуре они живут дольше. Домашний и ремесленный хлеб без добавок хранится меньше — иногда всего несколько дней.

"Ремесленный хлеб обычно без таких добавок, поэтому может заплесневеть за считанные дни при комнатной температуре", — сказал Дарин Детвайлер.

Как хранить, чтобы замедлить плесень

Если съедите за пару дней

Держите буханку в прохладном сухом месте (хлебница), в дышащей упаковке — бумажном пакете или полотняном мешке. Перед этим очистите хлебницу: остаточные споры "заражают" новый хлеб. Лучшая практика — хранить целиком и резать по мере надобности: меньше открытых поверхностей — меньше шансов для спор.

Если времени нужно больше

Заморозка — универсальный вариант: она останавливает рост плесени и лучше сохраняет качество.

"Она полностью останавливает рост плесени и сохраняет качество", — сказал Дарин Детвайлер.

Коммерческий хлеб можно замораживать прямо в родном пакете на срок до пары недель; дольше — заверните дополнительно (фольга/бумага для заморозки/пакет с зип-замком), выдавив воздух. Ремесленный — плотно оберните плёнкой, затем пакетом; удобно заранее порезать ломтями и заморозить порционно.

Холодильник — компромисс со вкусом

Да, в холоде плесень растёт медленнее, но крахмал быстрее черствеет: мякиш грубеет и "ссыхается". Если заплатили за хороший ржаной или пумперникель, лучше выбрать заморозку.

Пластик против бумаги

Для ремесленного хлеба плотный пластиковый пакет у прилавка — не помощь, а ускоритель плесени: он удерживает влагу у поверхности.

"Плотно завязанные пластиковые пакеты могут "удерживать влагу и действительно ускорять рост плесени”", — сказал Дарин Детвайлер.

Исключение — заводской батон с консервантами: ради плесени перекладывать его в бумагу смысла мало.

Ещё несколько приёмов

• Не трогайте хлеб влажными руками и не дышите близко при нарезке: конденсат — друг плесени.
• Давайте буханке полностью остыть перед упаковкой: тёплая корка запотевает внутри пакета.
• Покупайте столько, сколько реально съедите за 2-3 дня, остальное — в морозилку.
• Закрывайте пакет после каждого использования: чем меньше воздуха и пыли, тем лучше.
• Кислая закваска (хлеб на закваске) обычно черствеет раньше, чем плесневеет: молочнокислые бактерии слегка сдерживают рост плесени, но не отменяют правила хранения.

Итог

Плесень на любом ломтике означает прощание со всей буханкой: срезы и тостер не решают проблему безопасности. Зато правильная упаковка, чистая хлебница, бумага вместо "запотевшего" пластика и своевременная заморозка реально продлевают жизнь хлебу без потери вкуса.

