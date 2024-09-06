Лидер оппозиционной партии в Молдавии высказалась против евроинтеграции

Вступление Молдавии в Евросоюз может угрожать её независимости и привести к подчинению внешним интересам, заявила в пятницу лидер партии "Возрождение" Наталья Параска в своём телеграм-канале.

"На кону стоит будущее нашего государства и каждой семьи. Мы уверены, что Молдавия должна следовать своим путем, сохраняя свои традиции, культуру и национальные интересы. Вступление в ЕС несет риск утраты нашей самостоятельности и подчинения иностранным интересам, которые далеки от потребностей простых граждан. Наша судьба не должна зависеть от решений, принимаемых вдали от нашей страны", — заявила политик.

В тот же день ЦИК республики зарегистрировал эту партию как участника референдума по вопросу евроинтеграции с позицией "против".

Фото: commons.wikimedia.org