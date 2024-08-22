В Совфеде рассказали, что можно сделать для безопасности Приднестровья

Для того чтобы обезопасить Приднестровье от планов Кишинева по интеграции в Европейский союз (ЕС) и Североатлантический альянс Российская Федерация (РФ) может рассмотреть вопрос об отсечении Одессы и Николаева от Украины. Такое заявление сделал заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
"Анализируя публичные высказывания и реальные шаги по отказу от нормальных отношений с Россией, можно сделать следующие выводы: госпожа Санду не отказалась от намерений присоединить Молдавию к Румынии", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Также чиновник отметил, что президент Республики Молдова не скрывает, что если страна не сможет присоединиться к Румынии, то она в любом случае начнет интеграцию Молдавии в Евросоюз и НАТО.
По словам Джабарова, именно Приднестровье для Санду явялется главным препятствием для вступления страны в ЕС и западный военный блок.
Фото: commons.wikimedia.org/Juliana Nyč
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