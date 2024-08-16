Если молдавский политик Майя Санду, которая на данный момент занимает пост президента Республики Молдова, продолжит пребывать во власти, то государство, вполне вероятно, будет втянуто в вооружённый конфликт Российской Федерации и Организации Североатлантического договора. Такое мнение высказал депутат парламента Республики Молдова Василий Боля, информирует агентство РИА Новости.
Василий Боля высказал сотрудникам средств массовой информации свои опасения о том, что если молдавский политик Майя Санду останется у власти, то может настать вооружённый конфликт. Однако он добавил, что это будет не конфликт между Республикой Молдовой и Российской Федерацией, а будет война международной военно-политической организации НАТО против РФ.
Оппозиционный кандидат в президенты Боля акцентировал внимание на том, что ни Молдавии, ни её народу не нужен этот вооружённый конфликт. При этом он добавил, что переброска в Румынию контингента Организации Североатлантического договора осуществляется не просто так.
Фото: Flickr / Aurelian Sandulescu (Aurelian Sandulescu)
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