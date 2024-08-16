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Депутат Боля: Санду наверняка проиграет на выборах президента Молдавии
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Кандидат в президенты Молдавии уверен в поражении Санду на выборах

Депутат Боля: Санду наверняка проиграет на выборах президента Молдавии

Политический деятель Майя Санду, которая на данный момент занимает пост главы Республики Молдова, с большой вероятностью не сможет одержать победу на октябрьских выборах президента, и ей следует это сделать честно. Такое мнения высказал общероссийскому федеральному информационному телеканалу "Россия 24" депутат парламента Молдавии Василий Боля.

Молдавский политический деятель выразил свою уверенность в том, что Майя Санду, которая стала президентом государства на юго-востоке Европы в 2020 году, не сможет одержать победу на приближающихся выборах. Кроме того, он посоветовал ей, чтобы она проиграла в честной борьбе.

Выборы в Республике Молдова должны состояться в середине этой осени, а точнее 20 октября. Действующий молдавский лидер Санду уже успела информировать о планах выдвигать повторно свою кандидатуру. В тот же день будет проведён референдум, который касается Евросоюза. Народ Молдавии сможет изложить свою точку зрения по поводу получения государством членства в крупнейшем экономико-политическом объединении европейских стран.

Фото: Flickr / Parlamentul Republicii Moldova | Pagina oficială (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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