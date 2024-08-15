Жителям Республики Молдова врут, пытаясь заманить в Европейский союз, потому что за внешним фантиком отсутствует хоть что-то полезное. Об этом информировала молдавский политический и спортивный деятель Марина Таубер, которая является депутатом Парламента Молдавии, пишет российское агентство РИА Новости.

Как заявила молдавский политический деятель, в блоке "Победа", в котором она занимает пост исполнительного секретаря, категорично говорят "нет" крупнейшему интеграционному объединению европейских стран ЕС. По её словам, на сегодняшний день уже довольно большое количество государств чувствуют разочарование в той "идее", которая однажды казалась удачной. Она также добавила, что Европейский союз предлагает привлекательную обёртку, внутри которой на самом деле ничего нет.

По её словам, попытка со стороны крупнейшего интеграционного объединения европейских государств вновь обмануть граждан Молдавии совершенно недопустима.

Фото: commons. wikimedia. org / Andrei Szocs (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)