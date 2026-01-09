Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Молдавии
Флаг Молдавии
© commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Экономика
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:06

В Молдавии забили тревогу: 2026 год может принести стране серьёзный удар

Экономика Молдавии может столкнуться с валютным кризисом в 2026 году — экс-глава Гагаузии Влах

Экономические риски для Молдавии, по оценкам оппозиции, продолжают накапливаться и могут проявиться уже в ближайшие годы. На фоне затяжной стагнации и внешних факторов страна рискует столкнуться с новыми потрясениями, затрагивающими финансовую систему. Об этом заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах в своём блоге.

Прогноз по валютному рынку и инфляции

Ирина Влах предупредила о возможном кризисе валютного рынка Молдавии в 2026 году. По её словам, подобное развитие событий может привести к резкому росту инфляции и усугубить общее экономическое положение страны.

"Некоторые эксперты уже предупреждают, что в 2026 году валютный рынок может столкнуться с серьёзным кризисом, а также что мы можем увидеть значительный рост инфляции. Также в числе реальных рисков — сокращение бюджетных доходов и снижение ВВП, который и без того стагнирует уже несколько лет", — написала Ирина Влах в своём блоге.

Она подчеркнула, что перечисленные факторы могут оказать комплексное давление на экономику.

Экономические итоги последних лет

Отдельно политик остановилась на результатах экономического развития за годы правления партии "Действие и солидарность". По её оценке, за этот период валовой внутренний продукт вырос лишь на 0,4%, что, по мнению Влах, свидетельствует об отсутствии устойчивого роста.

Она также напомнила, что Молдавия уже несколько лет живёт в условиях экономического кризиса. В 2022 году инфляция достигла рекордного уровня — 30,2%. К концу 2023 года власти сумели стабилизировать ситуацию, а в декабре 2024 года годовая инфляция снизилась до 7%.

Геополитические риски 2026 года

Помимо экономических факторов, Влах указала на возможные геополитические угрозы. По её словам, 2026 год может стать сложным для Молдавии и с точки зрения международной обстановки.

"Две тысячи двадцать шестой год рискует стать сложным для Молдавии и в геополитическом плане. Абсолютно ясно, что сейчас на мировом уровне происходит перераспределение сфер влияния, а Молдавия ничего не делает, чтобы обеспечить себе место в будущем пакете безопасности для региона", — подчеркнула Ирина Влах.

Она отметила, что подобная пассивность может породить риски в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Страны ЕС потеряли 48 млрд евро экспорта из-за санкций против России — Евростат сегодня в 9:59
ЕС подсчитал цену санкций против России — итог оказался неожиданным

Экспорт ЕС в Россию за четыре года сократился почти на две трети: расчёты показали, какие страны понесли наибольшие потери.

Читать полностью » Ключевая ставка Банка России вернулась к уровню 16% годовых — РБК сегодня в 7:41
Ключевая ставка прошла путь от 21% до 16%: как ЦБ вернул все к началу за полтора года

Ключевая ставка Банка России за полтора года прошла путь от рекордных 21% обратно к 16% — как и почему регулятор вернулся к прошлым значениям.

Читать полностью » Общий объем займов Фонда развития промышленности превысил 700 млрд рублей — Петруца сегодня в 7:36
Заем под 5% на семь лет: уникальные условия, которые Фонд развития промышленности предлагает бизнесу

Фонд развития промышленности подвел итоги работы: тысячи проектов, сотни миллиардов рублей и заметный вклад в импортозамещение по всей стране.

Читать полностью » Россия ограничила вывоз полупроводниковых материалов в страны с санкциями сегодня в 3:41
Россия перекрывает технологический поток: запрет на вывоз полупроводников меняет правила игры

Россия ограничила вывоз полупроводниковых материалов в недружественные страны, что затруднит поставки для оптоэлектроники и лазерных технологий.

Читать полностью » Около трети нефти в России остаётся низкосернистой — аналитик Шашкин вчера в 15:03
Низкая сера — высокий спрос: как меняется структура российской нефтедобычи

Около трети нефти в России относится к наиболее чистым сортам. Эксперт рассказал, где её добывают и как будет меняться структура отрасли.

Читать полностью » Все пенсии и пособия вырастут в 2026 году — депутат Бессараб вчера в 14:56
Деньги пересчитают всем: государство запускает полную индексацию доходов

В 2026 году все пенсии, пособия и ключевые зарплаты в России будут проиндексированы. Власти раскрыли детали и сроки повышений.

Читать полностью » Налог на доходы по вкладам принесет 567,62 млрд рублей в 2026 году — Минфин вчера в 9:44
Каждый вкладчик — невольный меценат: как ваши проценты по депозиту пополняют государственную казну

Минфин прогнозирует рекордные поступления в бюджет в 2026 году за счет налога на доходы по банковским вкладам.

Читать полностью » Якутия и Приморье получат 280 млн рублей на инфраструктуру — РБК вчера в 9:39
Деньги на ТОРы и не только: как средства из Москвы помогут территориям опережающего развития

Приморский край и Якутия получат более 280 млн рублей из федерального бюджета на развитие социальной, жилищной и промышленной инфраструктуры.

Читать полностью »

Новости
Мир
Белый дом заявил о скорых позитивных изменениях в Венесуэле — CBS
Садоводство
Растения с декоративной листвой сохраняют привлекательность круглый год — садоводы
Дом
Продуманное зонирование упрощает использование ванной — дизайнеры
Красота и здоровье
Новый вирус от летучих мышей вызвал тяжёлые симптомы — врачи
Питомцы
Кошкам вредны прогулки на шлейке — зоологи
Наука
Парадокс планктона объяснили метаболическими цепочками — ученые
Еда
Зажарку для борща выгодно готовить сразу с запасом — повара
Авто и мото
Плавное торможение продлевает срок службы тормозов — автоэксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet