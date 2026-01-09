В Молдавии забили тревогу: 2026 год может принести стране серьёзный удар

Экономические риски для Молдавии, по оценкам оппозиции, продолжают накапливаться и могут проявиться уже в ближайшие годы. На фоне затяжной стагнации и внешних факторов страна рискует столкнуться с новыми потрясениями, затрагивающими финансовую систему. Об этом заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах в своём блоге.

Прогноз по валютному рынку и инфляции

Ирина Влах предупредила о возможном кризисе валютного рынка Молдавии в 2026 году. По её словам, подобное развитие событий может привести к резкому росту инфляции и усугубить общее экономическое положение страны.

"Некоторые эксперты уже предупреждают, что в 2026 году валютный рынок может столкнуться с серьёзным кризисом, а также что мы можем увидеть значительный рост инфляции. Также в числе реальных рисков — сокращение бюджетных доходов и снижение ВВП, который и без того стагнирует уже несколько лет", — написала Ирина Влах в своём блоге.

Она подчеркнула, что перечисленные факторы могут оказать комплексное давление на экономику.

Экономические итоги последних лет

Отдельно политик остановилась на результатах экономического развития за годы правления партии "Действие и солидарность". По её оценке, за этот период валовой внутренний продукт вырос лишь на 0,4%, что, по мнению Влах, свидетельствует об отсутствии устойчивого роста.

Она также напомнила, что Молдавия уже несколько лет живёт в условиях экономического кризиса. В 2022 году инфляция достигла рекордного уровня — 30,2%. К концу 2023 года власти сумели стабилизировать ситуацию, а в декабре 2024 года годовая инфляция снизилась до 7%.

Геополитические риски 2026 года

Помимо экономических факторов, Влах указала на возможные геополитические угрозы. По её словам, 2026 год может стать сложным для Молдавии и с точки зрения международной обстановки.

"Две тысячи двадцать шестой год рискует стать сложным для Молдавии и в геополитическом плане. Абсолютно ясно, что сейчас на мировом уровне происходит перераспределение сфер влияния, а Молдавия ничего не делает, чтобы обеспечить себе место в будущем пакете безопасности для региона", — подчеркнула Ирина Влах.

Она отметила, что подобная пассивность может породить риски в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.