Молдавия опровергает обвинения в причастности к транзиту биоматериалов с Украины

Министерство иностранных дел Молдавии выступило с официальным опровержением информации о своем участии в транспортировке биологических материалов с территории Украины в западные страны. Это заявление стало ответом на недавно обнародованные данные российского Министерства обороны.

В своем официальном Telegram-канале молдавский МИД категорически отверг все обвинения, назвав их ложными и манипулятивными. Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что распространяемая информация о вовлеченности Молдавии в схему массового экспорта биоматериалов является чистым вымыслом.

Молдавские власти расценивают эти обвинения как попытку дискредитировать руководство страны и подорвать ее европейский курс. МИД Молдавии напомнил о приверженности страны всем международным нормам, направленным против распространения биологического оружия.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что вывоз биологических материалов с Украины на Запад в интересах США осуществляется при содействии логистических компаний, подконтрольных президенту Молдавии Майе Санду и медицинским учреждениям страны.

По данным российского военного ведомства, с августа 2022 по май 2024 года через территорию Молдавии было осуществлено более двух тысяч транспортировок образцов биоматериалов из Украины. Кириллов предположил, что включение Молдавии и Румынии в схему транспортировки может свидетельствовать о начале масштабной программы по изменению логистических цепей в сфере массового вывоза биологического материала в США.

Эти заявления вызвали серьезный резонанс и потребовали официальной реакции молдавских властей. Ситуация продолжает оставаться предметом пристального внимания международного сообщества и может иметь дальнейшие дипломатические последствия.

Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)