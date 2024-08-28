Министерство иностранных дел Молдавии выступило с официальным опровержением информации о своем участии в транспортировке биологических материалов с территории Украины в западные страны. Это заявление стало ответом на недавно обнародованные данные российского Министерства обороны.
В своем официальном Telegram-канале молдавский МИД категорически отверг все обвинения, назвав их ложными и манипулятивными. Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что распространяемая информация о вовлеченности Молдавии в схему массового экспорта биоматериалов является чистым вымыслом.
Молдавские власти расценивают эти обвинения как попытку дискредитировать руководство страны и подорвать ее европейский курс. МИД Молдавии напомнил о приверженности страны всем международным нормам, направленным против распространения биологического оружия.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что вывоз биологических материалов с Украины на Запад в интересах США осуществляется при содействии логистических компаний, подконтрольных президенту Молдавии Майе Санду и медицинским учреждениям страны.
По данным российского военного ведомства, с августа 2022 по май 2024 года через территорию Молдавии было осуществлено более двух тысяч транспортировок образцов биоматериалов из Украины. Кириллов предположил, что включение Молдавии и Румынии в схему транспортировки может свидетельствовать о начале масштабной программы по изменению логистических цепей в сфере массового вывоза биологического материала в США.
Эти заявления вызвали серьезный резонанс и потребовали официальной реакции молдавских властей. Ситуация продолжает оставаться предметом пристального внимания международного сообщества и может иметь дальнейшие дипломатические последствия.
Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Алроса заявила о банкротстве своего Бельгийского подразделения
8 августа компания "Алроса", крупнейший в мире производитель алмазов, объявила о банкротстве своего бельгийского подразделения — Alrosa Belgium, штаб-квартира которого находится в Антверпене. Об этом сообщило бельгийское издание Echo.
Китай призвал США не Уклоняться от ответственности за украинский кризис
В ходе встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном глава МИД КНР Ван И подчеркнул, что Соединенные Штаты не должны уходить от ответственности за возникновение кризиса на Украине, перекладывая вину на Китай.
Семейные страсти Анджелины Джоли: от отказа от фамилии до ДТП с сыном
Американская актриса и фотомодель Анджелина Джоли сегодня днем прибыла в Венецию для участия в кинофестивале, который начнется уже завтра.
Анастасия Волочкова рассказала о общем деле с дочерью Ариадной
Балерина Анастасия Волочкова объяснила, что доверила дочери Ариадне серьёзное дело.