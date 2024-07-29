В Молдавии опровергли информацию о создании аналога украинской базы данных "Миротворец". Глава пресс-службы правительства Даниел Водэ заявил, что молдавское правительство не участвовало в создании подобного ресурса.

Ранее бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский сообщил о создании молдавского сайта, который, по его словам, призван стать аналогом украинской базы данных. Муравский утверждал, что сайт публикует информацию о политических деятелях и активистах, чьи взгляды не совпадают с позицией партии "Действие и солидарность". Муравский предполагает, что за созданием этого сайта стоит центр по борьбе с дезинформацией Patriot.

Водэ подчеркнул, что молдавское правительство не создавало этот сайт и призвал компетентные органы проверить информацию о его создателе. Он отметил, что подобные сайты существуют и критикуют представителей власти. Водэ считает, что их следует воспринимать с осторожностью, но важно выяснить, кто за ними стоит, анализировать цели создания таких ресурсов и разоблачать фейки.

Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых раскрываются данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР, а также других граждан, обвиняя их в измене Родины.

Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, включая иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных. В результате некоторые из журналистов получили угрозы. Бывшая представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".

Действия владельцев сайта "Миротворец" также подвергались критике со стороны официального представителя МИД РФ Мария Захарова, которая оценивала публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

Фото: www. flickr.com/Photobank MD from Chisinau, Moldova (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)