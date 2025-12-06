Молдавия на грани энергетического кризиса: Румыния приходит на помощь после атак по Украине

Молдавия была вынуждена экстренно обратиться к Румынии с просьбой о поставках электроэнергии после отключений в энергосетях Украины. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Молдэлектрика".

Причины отключений и последствия для Молдавии

Ситуация с энергоснабжением на Украине обострилась после атак на энергетическую систему страны. В результате был отключен важный энергетический блок в одном из приграничных с Молдавией регионов, а межсистемные линии электропередачи оказались перегружены.

По информации "Молдэлектрики", это привело к необходимости запроса аварийной помощи от Румынии в превентивном порядке, чтобы избежать энергетического кризиса в республике.

Аварийные отключения на Украине

В то же время в Украине вводятся аварийные отключения света в ряде регионов. Об этом ранее заявила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". Причиной этого стали массированные удары по украинским энергетическим объектам, которые были нанесены вооруженными силами России.

В ответ российское Министерство обороны сообщило, что ночью 6 декабря российские войска нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты России.