Лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу выразил обеспокоенность стремительным ухудшением экономической ситуации в Молдавии, несмотря на замедление инфляции.
Свое мнение он изложил в личном Telegram-канале.
Лунгу отметил, что макроэкономические показатели страны продолжают ухудшаться. Хотя инфляция снизилась до 5%, цены на товары первой необходимости продолжают расти. Экспорт за полугодие сократился на 13,5%, без видимых перспектив улучшения. Импорт также находится в состоянии стагнации. Наблюдается спад в объемах сельскохозяйственного и промышленного производства. Иностранные инвестиции в экономику страны уменьшились на 180 миллионов долларов.
По мнению политика, незначительный рост ВВП на 1,9% в первом квартале обусловлен внутренним потреблением, преимущественно за счет беженцев. В то же время, молдавские граждане способствуют росту потребления в европейских странах, поскольку ежегодно около 60-70 тысяч человек покидают Молдавию.
Лунгу призвал к смене правящей партии "Действие и солидарность", подчеркнув необходимость привлечения трудолюбивых кадров для восстановления экономики и налаживания разрушенных партнерских связей.
Молдавия уже несколько лет находится в состоянии экономического кризиса. В 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%, что привело к значительному росту тарифов на газ и электроэнергию. В 2023 году инфляция снизилась до 13,4%. На фоне экономических проблем и роста цен в стране периодически возникают стихийные антиправительственные протесты.
Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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