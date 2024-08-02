Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерег Молдавию от необдуманных действий в отношении исторической памяти, призвав избежать повторения трагического опыта Украины.
В своем комментарии, опубликованном на странице в социальной сети "ВКонтакте", Медведев отреагировал на предложение спикера молдавского парламента Игоря Гросу признать голод в Молдавии в 1946–1947 годах геноцидом, по аналогии с голодомором 1932-1933 годов в Украинской ССР. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что на Украине прошло менее 10 лет от принятия закона о голодоморе в 2006 году до формирования в 2014 году националистического батальона "Азов"*, который впоследствии разросся до полка и бригады.
Медведев отметил, что эти события являются частью единого процесса фашизации страны и насаждения в обществе атмосферы ненависти. Он задал риторический вопрос, кто мог предположить такой исход в 2006 году, и предостерег Молдавию от повторения ошибок Украины. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что не стоит легкомысленно относиться к истории, чтобы не оказаться втянутой в новый вооруженный конфликт.
* Признан террористической организацией на территории РФ
Фото: government. ru/Government of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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