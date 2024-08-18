Власти Молдавии потратили 46 миллионов евро на покупку бронемашин из Эстонии

Молдавия закупила у Эстонии бронемашин на 46 миллионов евро

Министерство обороны Молдавии заключило контракт на покупку партии бронированных машин у эстонских поставщиков на сумму 46 миллионов евро. Это приобретение направлено на повышение мобильности и укрепление обороноспособности Национальной армии.

Ранее Европейский союз выделил 137 миллионов евро на развитие оборонного потенциала Молдавии. Эти средства будут использованы для модернизации медицинских и инженерных подразделений, улучшения материально-технического обеспечения, транспорта, воздушного наблюдения, а также для развития связей и информационных технологий в Национальной армии.

Молдавия уже получила две партии медицинского и инженерного оборудования от Европейского союза в мае и декабре 2023 года.

Несмотря на свой конституционный нейтральный статус, Молдавия с 1994 года сотрудничает с НАТО по индивидуальному плану партнерства. После прихода к власти партии "Действие и солидарность" во главе с президентом Майей Санду, страна регулярно проводит совместные учения с военными из США, Великобритании, Германии и Румынии.

Фото: From Wikimedia Commons/ Tim Rademacher (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)