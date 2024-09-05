Два жителя Приднестровья задержаны за помощь украинским уклонистам в пересечении границы

Пограничная полиция Молдавии задержала двух жителей Приднестровья, подозреваемых в организации незаконной перевозки граждан Украины на территорию Молдавии.
Таксисты, которым 50 и 64 года, были задержаны за оказание помощи украинским мужчинам, желающим избежать призыва в армию. Каждый из украинцев заплатил таксистам по 2000 долларов США за переправу.
По данным правоохранительных органов Молдавии, задержанные были частью организованной группы, занимавшейся незаконной перевозкой граждан Украины в Молдавию. В ходе обысков у таксистов были изъяты два автомобиля, мобильные телефоны и другие улики.
Прокуратура Молдавии намерена ходатайствовать о продлении срока ареста для задержанных на 30 суток.
Напомним, что на Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения, предусматривающий всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны. Повестка о призыве может быть вручена в различных местах, в том числе, на улицах, на автозаправках, в кафе, а также сотрудниками предприятий, ЖЭКов и других организаций.
Приднестровье, расположенное на левом берегу Днестра, является непризнанной республикой, которая стремится к независимости от Молдавии. Население Приднестровья преимущественно русскоязычное и украиноязычное. В 1992 году, после неудачной попытки Молдавии силой присоединить Приднестровье к своей территории, регион фактически стал независимым.
Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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