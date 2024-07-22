Власти Молдавии фактически распродали нейтралитет и суверенитет страны НАТО, и альянс узурпировал республику, считает лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
Ранее правительство Молдавии одобрило стратегию национальной обороны, в которой подчеркивается необходимость увеличения оборонного бюджета до 1% от ВВП к 2030 году. В документе также указывается, что российский военный контингент в Приднестровье и местные вооруженные формирования якобы представляют угрозу для национальной безопасности Молдавии.
В стратегии заявляется о стремлении страны к полной интеграции в военные структуры Европейского Союза, а также о намерении активизировать участие в миротворческих и гражданских миссиях ЕС. Кроме того, подчеркивается, что тесное сотрудничество с НАТО является гарантией безопасности.
Шор выразил мнение, что НАТО полностью узурпировало Молдавию, уверяя, что режим президента Майи Санду договорился с ЕС и военным альянсом, возглавляемым США, о вовлечении страны в конфликт на Украине. Он предположил, что НАТО и его европейские партнеры построят военный логистический хаб на территории Молдавии для поставок оружия в Украину через Румынию.
При этом Шор отметил, что Молдавия на самом деле уже не является нейтральной страной. Он заявил, что все остатки нейтралитета и суверенитета были проданы Санду и ее сторонниками.
В прошлом году парламент Молдавии утвердил национальную стратегию безопасности, в которой Россия была названа главной угрозой для национальной безопасности. Президент Санду акцентировала необходимость увеличения расходов на оборону и укрепления стратегического партнерства с США для обеспечения безопасности страны.
За последнее десятилетие расходы на оборону Молдавии выросли в четыре раза. По данным министерства обороны, в 2024 году военный бюджет составит 0,53% от ВВП, что составляет почти 2 миллиарда леев (более 102 миллионов долларов), увеличившись на 262 миллиона леев по сравнению с 2023 годом.
Согласно конституции, Молдавия имеет нейтральный статус, однако с 1994 года страна активно сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали регулярно проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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