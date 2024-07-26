Оппозиционный политик Богдан Цырдя в своем Telegram-канале выразил серьезные опасения относительно недавнего решения правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) включить Россию в список главных угроз национальной безопасности Молдавии.

Он считает, что это фактически означает отказ от нейтралитета страны и может рассматриваться как объявление России военным противником.

Цырдя подчеркнул нелогичность подобных действий, учитывая, что Россия на протяжении многих лет являлась для Молдавии стратегическим партнером, обеспечивая страну доступными энергоресурсами, предоставляя свой рынок для экспорта молдавской продукции и создавая рабочие места для сотен тысяч граждан Молдавии. Он обратился к руководству страны с призывом осознать возможные негативные последствия подобных решений.

Ранее правительство Молдавии одобрило новую стратегию национальной обороны, в которой Россия, российский военный контингент в Приднестровье и местные военные формирования обозначены как угроза национальной безопасности. Стратегия также подразумевает увеличение оборонного бюджета и более тесное сотрудничество с НАТО и ЕС.

Напряженность в отношениях между Россией и Молдавией стала нарастать после прихода к власти президента Майи Санду, которая открыто выступает за сближение с Евросоюзом. Российские официальные лица неоднократно призывали молдавские власти прекратить антироссийскую риторику и учитывать интересы собственных граждан, заинтересованных в сохранении дружественных отношений с Россией.

Фото: www. flickr. com/Photobank MD from Chisinau, Moldova (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)