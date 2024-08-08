Депутат парламента Молдавии и исполнительный секретарь блока "Победа" Марина Таубер заявила о поступающих в ее адрес угрозах физической расправы. Она намерена обратиться в полицию, однако выразила сомнения в действенности реакции со стороны властей.
Таубер сообщила, что на ее личный номер телефона поступают угрозы, которые становятся все более агрессивными. Последняя угроза сопровождалась изображением с кровью и обещанием физической расправы.
Таубер обвинила правящую партию "Действие и солидарность" в бездействии и поощрении атмосферы страха и ненависти. По ее мнению, такая позиция властей способствует подавлению инакомыслия и запугиванию оппозиции.
Таубер напомнила о недавнем появлении в Молдавии сайта, аналогичного украинской базе данных "Миротворец", на котором публикуются досье на политиков и активистов, не разделяющих взгляды правящей партии. Она подчеркнула отсутствие реакции властей на этот факт.
Украинский сайт "Миротворец" неоднократно подвергался критике за публикацию личных данных журналистов, общественных деятелей и граждан, которых он называет "изменниками родины". Эти публикации вызывали опасения за безопасность людей, чьи данные были размещены на сайте.
Таубер подчеркнула недопустимость такой ситуации в демократическом обществе и призвала не допускать, чтобы страх и ненависть определяли будущее страны.
Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Производители газа из США перенаправили топливо из Европы в Азию
Американские трейдеры сжиженного природного газа переориентируют поставки с депрессивного европейского рынка на перспективный азиатский. При этом обещания поддержать страны Евросоюза, после их отказа от российских ресурсов, бизнесмены из США в расчет теперь не берут, поддавшись рыночной конъюнктуре, приводит данные РИА Новости.
Америку призвали не вмешиваться в конфликт на Украине
Ирландский журналист Чей Боуз высказал мнение о том, что правительству США следует прекратить вмешиваться в ситуацию на Украине для достижения ее урегулирования. Свою позицию он опубликовал в соцсетях.
Осужденная за контрабанду наркотиков россиянка передана Вьетнамом России
Вьетнам передал России Марию Дапирку, осужденную за контрабанду наркотиков. Она была арестована в августе 2014 года в аэропорту Хошимина.
Сергей Лазарев: я не разрешаю своим детям заводить страницы в соцсетях
Певец Сергей Лазарев заявил, что не разрешает своим детям Анне и Никите заводить страницы в социальных сетях.