Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.08.2024 : 85,9543
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.08.2024 : 93,8419
Правительство Молдавии не реагирует на угрозы в адрес оппозиции
  1. Главная
  2. Мир

Депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщает об угрозах и бездействии властей

Правительство Молдавии не реагирует на угрозы в адрес оппозиции

Депутат парламента Молдавии и исполнительный секретарь блока "Победа" Марина Таубер заявила о поступающих в ее адрес угрозах физической расправы. Она намерена обратиться в полицию, однако выразила сомнения в действенности реакции со стороны властей.

Таубер сообщила, что на ее личный номер телефона поступают угрозы, которые становятся все более агрессивными. Последняя угроза сопровождалась изображением с кровью и обещанием физической расправы.

Таубер обвинила правящую партию "Действие и солидарность" в бездействии и поощрении атмосферы страха и ненависти. По ее мнению, такая позиция властей способствует подавлению инакомыслия и запугиванию оппозиции.

Таубер напомнила о недавнем появлении в Молдавии сайта, аналогичного украинской базе данных "Миротворец", на котором публикуются досье на политиков и активистов, не разделяющих взгляды правящей партии. Она подчеркнула отсутствие реакции властей на этот факт.

Украинский сайт "Миротворец" неоднократно подвергался критике за публикацию личных данных журналистов, общественных деятелей и граждан, которых он называет "изменниками родины". Эти публикации вызывали опасения за безопасность людей, чьи данные были размещены на сайте.

Таубер подчеркнула недопустимость такой ситуации в демократическом обществе и призвала не допускать, чтобы страх и ненависть определяли будущее страны.

Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Производители газа из США перенаправили топливо из Европы в Азию

Производители газа из США перенаправили топливо из Европы в Азию

Американские трейдеры сжиженного природного газа переориентируют поставки с депрессивного европейского рынка на перспективный азиатский. При этом обещания поддержать страны Евросоюза, после их отказа от российских ресурсов, бизнесмены из США в расчет теперь не берут, поддавшись рыночной конъюнктуре, приводит данные РИА Новости.

Читать полностью
Америку призвали не вмешиваться в конфликт на Украине

Америку призвали не вмешиваться в конфликт на Украине

Ирландский журналист Чей Боуз высказал мнение о том, что правительству США следует прекратить вмешиваться в ситуацию на Украине для достижения ее урегулирования. Свою позицию он опубликовал в соцсетях.

Читать полностью

Общество

Осужденная за контрабанду наркотиков россиянка передана Вьетнамом России

Осужденная за контрабанду наркотиков россиянка передана Вьетнамом России

Вьетнам передал России Марию Дапирку, осужденную за контрабанду наркотиков. Она была арестована в августе 2014 года в аэропорту Хошимина.

Читать полностью

Сергей Лазарев: я не разрешаю своим детям заводить страницы в соцсетях

Певец Сергей Лазарев заявил, что не разрешает своим детям Анне и Никите заводить страницы в социальных сетях.

Читать полностью

Новости