Депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщает об угрозах и бездействии властей

Правительство Молдавии не реагирует на угрозы в адрес оппозиции

Депутат парламента Молдавии и исполнительный секретарь блока "Победа" Марина Таубер заявила о поступающих в ее адрес угрозах физической расправы. Она намерена обратиться в полицию, однако выразила сомнения в действенности реакции со стороны властей.

Таубер сообщила, что на ее личный номер телефона поступают угрозы, которые становятся все более агрессивными. Последняя угроза сопровождалась изображением с кровью и обещанием физической расправы.

Таубер обвинила правящую партию "Действие и солидарность" в бездействии и поощрении атмосферы страха и ненависти. По ее мнению, такая позиция властей способствует подавлению инакомыслия и запугиванию оппозиции.

Таубер напомнила о недавнем появлении в Молдавии сайта, аналогичного украинской базе данных "Миротворец", на котором публикуются досье на политиков и активистов, не разделяющих взгляды правящей партии. Она подчеркнула отсутствие реакции властей на этот факт.

Украинский сайт "Миротворец" неоднократно подвергался критике за публикацию личных данных журналистов, общественных деятелей и граждан, которых он называет "изменниками родины". Эти публикации вызывали опасения за безопасность людей, чьи данные были размещены на сайте.

Таубер подчеркнула недопустимость такой ситуации в демократическом обществе и призвала не допускать, чтобы страх и ненависть определяли будущее страны.

Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)