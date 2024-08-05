В Молдавии стартовали очередные военные учения Scutul de foc- 2024 ("Огненный щит" — 2024) с участием молдавских, румынских и американских солдат.

Это событие вызвало резкую критику со стороны оппозиционного депутата парламента Александра Суходольского, который усматривает в них провокацию и угрозу нейтральному статусу страны.

Суходольский выразил недоумение по поводу того, почему западные страны продолжают поддерживать политику правящей партии "Действие и солидарность", которая, по его мнению, ведет к дестабилизации региона. Он напомнил, что Молдавия по конституции является нейтральным государством, и действия властей противоречат этому принципу.

Депутат также подверг критике распределение государственных средств. Он указал на то, что в условиях экономического кризиса и социальных проблем правительство сосредоточилось на милитаризации и участии в учениях с иностранными войсками, вместо того чтобы направлять ресурсы на решение насущных проблем граждан.

Стоит отметить, что Молдавия сотрудничает с НАТО с 1994 года в рамках индивидуального плана партнерства. Однако с приходом к власти прозападной партии "Действие и солидарность" интенсивность военных учений с участием стран НАТО значительно возросла.

Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)