В Молдавии стартовали очередные военные учения Scutul de foc- 2024 ("Огненный щит" — 2024) с участием молдавских, румынских и американских солдат.
Это событие вызвало резкую критику со стороны оппозиционного депутата парламента Александра Суходольского, который усматривает в них провокацию и угрозу нейтральному статусу страны.
Суходольский выразил недоумение по поводу того, почему западные страны продолжают поддерживать политику правящей партии "Действие и солидарность", которая, по его мнению, ведет к дестабилизации региона. Он напомнил, что Молдавия по конституции является нейтральным государством, и действия властей противоречат этому принципу.
Депутат также подверг критике распределение государственных средств. Он указал на то, что в условиях экономического кризиса и социальных проблем правительство сосредоточилось на милитаризации и участии в учениях с иностранными войсками, вместо того чтобы направлять ресурсы на решение насущных проблем граждан.
Стоит отметить, что Молдавия сотрудничает с НАТО с 1994 года в рамках индивидуального плана партнерства. Однако с приходом к власти прозападной партии "Действие и солидарность" интенсивность военных учений с участием стран НАТО значительно возросла.
Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
На грани хаоса: Фараж предлагает привлечь армию для подавления беспорядков в Британии
Лидер правой партии Reform UK Найджел Фараж высказался за возможность использования вооруженных сил для подавления массовых беспорядков, охвативших Великобританию после нападения на детей в Саутпорте.
Туманный Альбион в огне: над премьером Стармером нависла отставка
Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, предположил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер может лишиться своего поста на фоне антииммигрантских протестов, сопровождающихся беспорядками.
В Липецкой области на повторный ремонт моста через ручей выделено 101 млн рублей
В Липецкой области объявлен повторный поиск подрядчика для ремонта аварийного моста через ручей Ериловка. Начальная стоимость контракта составляет 101,4 миллиона рублей. Заказчиком выступает областное казенное учреждение "Липецкавтодор".
Олег Газманов рассказал о произошедшем на его концерте в Сочи чуде
Народный артист России Олег Газманов эмоционально рассказал о необычном происшествии на его концерте в Сочи.