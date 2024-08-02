Медведев назвал риторику Молдавии издевательством над историей

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил резкую критику в адрес заявления спикера молдавского парламента Игоря Гросу о намерении признать голод в республике в послевоенные годы "геноцидом".
Медведев назвал это заявление издевательством над историей и здравым смыслом.
Поводом для критики послужило заявление Гросу о том, что молдавские депутаты рассматривают возможность признания голода 1946-1947 годов геноцидом, следуя примеру Украины с "голодомором".
Медведев выразил недоумение по поводу подобной инициативы, подчеркнув, что любой мало-мальски образованный человек знает о тяжелом состоянии экономики СССР после окончания Великой Отечественной войны.
Он напомнил о значительном сокращении трудоспособного мужского населения в сельской местности и о сложных климатических условиях 1947 года, которые привели к неурожаю и голоду не только в Молдавии, но и в других республиках СССР, включая РСФСР, Украину и Белоруссию.
Зампред Совбеза РФ счел абсурдной логику, согласно которой вся страна процветала, а Молдавия страдала от голода. Он также упрекнул Гросу в желании получить дешевую популярность, сравнив его с участниками парижского травести-шоу.
Напомним, что голод в Молдавии в 1946–1947 годах унес жизни, по разным оценкам, от 70 до 200 тысяч человек. В октябре Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании "голодомора" 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Россия, в свою очередь, не признает понятие "голодомор" и не считает массовый голод 30-х годов на Украине целенаправленным геноцидом.
Фото: government. ru/Dmitry Astakhov, Government of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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