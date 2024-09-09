Молдавия заявила о приостановке переговоров с Газпромом из-за долга

Переговоры между Молдавией и "Газпромом" по вопросам урегулирования задолженности за поставленный газ временно приостановлены, сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов в интервью кишиневскому телеканалу TV-8.

Власти Молдавии достигли соглашения с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в октябре 2021 года при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. Российская компания ранее предупреждала о возможном прекращении поставок газа в Молдавию из-за несоблюдения сроков соглашения по урегулированию долгов. Главным переговорщиком со стороны Молдавии выступал министр инфраструктуры Андрей Спыну. Парликов отметил, что в настоящее время нет никаких изменений или диалога по этому вопросу. Он предположил, что вопросы, касающиеся урегулирования долга, были отложены российским поставщиком из-за других приоритетов.

Министр также добавил, что Молдавия уже направила свои предложения, однако этот вопрос не был включен в повестку дня российского холдинга. Он подчеркнул, что взаимодействие между сторонами сейчас находится в режиме ожидания, и дальнейшие шаги зависят от решения "Газпрома".

На данный момент контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" продолжает действовать, однако объемы поставок ограничены до 5,7 миллиона кубометров, которые направляются в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Остальная часть Молдавии удовлетворяет свои потребности за счет резервов и газа, приобретенного компанией "Энергоком" на спотовом рынке.

В сентябре прошлого года Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов долларов не были документально подтверждены ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". По словам министра, еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов.

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