В Молдавии прокомментировали сообщения о размещении в республике F-16

МИД Молдавии опровергает появившуюся информацию о том, что поставленные на Украину истребители F-16 размещены в республики. В связи с появившимися сообщениями, посол Молдавии был вызван в МИД России.

"Молдавия не принимает и не будет принимать вооружение и военную технику, в том числе самолеты, предназначенные для Украины", — говорится в сообщении молдавского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в МИД страны добавили, что новость о размещении поставленных Украине самолетов в стране является фейково. В ведомстве добавили, что республика продолжает оставаться нейтральным государством, а институты — соблюдать принцип нейтралитета.

Напомним, что в начале августа Владимир Зеленский сообщил о том, что Киев получил истребители F-16 от Запада. По данным издания The Economist, по предварительной информации, Украина получила от союзников лишь 10 из обещанных 79 штук.

Фото: defenseimagery.mil/Senior Airman Steven R. Doty



