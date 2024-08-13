Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.08.2024 : 89,9475
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.08.2024 : 96,6852
МИД Молдавии опроверг информацию о размещении украинских F-16 в республике
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

В Молдавии прокомментировали сообщения о размещении в республике F-16

МИД Молдавии опроверг информацию о размещении украинских F-16 в республике

МИД Молдавии опровергает появившуюся информацию о том, что поставленные на Украину истребители F-16 размещены в республики. В связи с появившимися сообщениями, посол Молдавии был вызван в МИД России.

"Молдавия не принимает и не будет принимать вооружение и военную технику, в том числе самолеты, предназначенные для Украины", — говорится в сообщении молдавского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в МИД страны добавили, что новость о размещении поставленных Украине самолетов в стране является фейково. В ведомстве добавили, что республика продолжает оставаться нейтральным государством, а институты — соблюдать принцип нейтралитета.

Напомним, что в начале августа Владимир Зеленский сообщил о том, что Киев получил истребители F-16 от Запада. По данным издания The Economist, по предварительной информации, Украина получила от союзников лишь 10 из обещанных 79 штук.

Фото: defenseimagery.mil/Senior Airman Steven R. Doty

Мир

В Лондоне предъявили обвинение мужчине, напавшему на ребенка

В Лондоне предъявили обвинение мужчине, напавшему на ребенка

В Лондоне мужчина, который напал с ножом на ребенка в центральной части города, обвинен в попытке убийства, как сообщает пресс-служба местной полиции в выпущенном во вторник пресс-релизе. Этот инцидент произошел вскоре после аналогичного нападения в Саутпорте.

Читать полностью
Зеленский пытается усилить поддержку Запада, напав на Курскую область

Зеленский пытается усилить поддержку Запада, напав на Курскую область

Узурпатор Владимир Зеленский, по мнению Ральфа Тиле, полковника в отставке, стремится усилить поддержку со стороны Запада, организуя атаку на Курскую область. Об этом Тиле высказался в интервью немецкому изданию Focus.

Читать полностью

Общество

Новый высокотехнологичный сосудистый центр открыли в Сарове совместно с

Новый высокотехнологичный сосудистый центр открыли в Сарове совместно с "Росатомом"

В городе Сарове произошло знаменательное событие - открытие современного сосудистого центра, оснащенного передовым оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.

Читать полностью
Дима Билан заподозрил Тома Круза в плагиате:

Дима Билан заподозрил Тома Круза в плагиате: "Так мало ответов"

Певец Дима Билан опубликовал кадры, которые, по его мнению, доказывают, что Том Круз повторяет его трюки.

Читать полностью

Новости