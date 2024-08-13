В Молдавии прокомментировали сообщения о размещении в республике F-16

МИД Молдавии опровергает появившуюся информацию о том, что поставленные на Украину истребители F-16 размещены в республики. В связи с появившимися сообщениями, посол Молдавии был вызван в МИД России.
"Молдавия не принимает и не будет принимать вооружение и военную технику, в том числе самолеты, предназначенные для Украины", — говорится в сообщении молдавского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, в МИД страны добавили, что новость о размещении поставленных Украине самолетов в стране является фейково. В ведомстве добавили, что республика продолжает оставаться нейтральным государством, а институты — соблюдать принцип нейтралитета.
Напомним, что в начале августа Владимир Зеленский сообщил о том, что Киев получил истребители F-16 от Запада. По данным издания The Economist, по предварительной информации, Украина получила от союзников лишь 10 из обещанных 79 штук.
Фото: defenseimagery.mil/Senior Airman Steven R. Doty
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