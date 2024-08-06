Правоцентристская молдавская партия "Действие и солидарность", которая разделяет и продвигает доктрину социального либерализма, единолично управляет денежными средствами, которые были получены от Европейского союза для поддержки граждан. Бывший министр молодёжи и спорта Республики Молдова Октавиан Цыку уверяет, что эти средства расхищают. Об этом он сообщил молдавскому универсальному информационному телевизионному каналу Rlive.

Как заявил молдавский политический деятель, у определённой партии присутствует большое желание получить крупную сумму, поскольку евроинтеграция — это возможность приобрести доступ в действительно большим денежным средствам. Он также добавил, что некоторые в республике обучились красть. По его словам, они понимают, как воровать денежные средства государств Европы. Он также заявил, что об этой ситуации уже все вокруг осведомлены.

Октавиан Цыку уверяет, что не было ни разу такого случая, чтобы хотя бы одна действующая в интересах европейских государств власть в Республике Молдова доложила народу, какие денежные суммы передаёт крупнейшее экономико-политическое объединение государств Европы в поддержку государства в Юго-Восточной Европе. Молдавский политический деятель также добавил, что информация, как расходуются эти средства, тоже отсутствует.

По мнению бывшего министра молодёжи и спорта, призвать молдавские власти к ответу вполне способно руководство крупнейшего интеграционного объединения европейских государств. Однако Европейский союз не делает этого по причине "приверженности стабилократии". По словам Октавиана Цыку, в столице Бельгии мирятся с нынешней властью Молдавии по причине страха, что к власти придут действующие в интересах Российской Федерации партии.

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