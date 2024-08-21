Память под угрозой: власти Молдовы отказываются от традиционного чествования освободителей

Центральные власти Молдавии приняли решение не зажигать вечный огонь на мемориале "Шерпенский плацдарм" 24 августа, в день 80-летия освобождения страны от фашистских захватчиков, сообщила депутат парламента от Партии коммунистов Диана Караман.

По ее словам, молдавские власти не участвуют в организации празднования этой важной даты и даже пытаются препятствовать проведению мероприятий.

Караман отметила, что направила запрос в Министерство обороны, которое отвечает за мемориальный комплекс, но получила ответ от министра Анатолия Носатого, что вечный огонь зажжен не будет.

Она выразила сожаление, что для властей этот день не является праздником. В своем видеообращении в Telegram Караман призвала жителей страны прийти к "Шерпенскому плацдарму" 24 августа, чтобы самостоятельно отметить годовщину освобождения Молдавии. Она предложила принести свечи и зажечь огонь в память о подвигах предков.

В прошлом году президент Майя Санду и её партия "Действие и солидарность" предложили перенести празднование Дня Победы на 8 мая, переименовав его в День поминовения и примирения, но эта инициатива вызвала негативную реакцию и была отложена. В этом году правительство также отказало в предоставлении главной площади для традиционного марша в честь Дня Победы, чтобы провести там мероприятия ко Дню Европы.

Несмотря на это, 9 мая в Кишиневе и других городах прошли многотысячные марши и празднования, которым пытались помешать провокаторы. В организации мероприятий участвовали мэрия Кишинева, общественные деятели и оппозиционные партии.

Мемориал "Шерпенский плацдарм", расположенный на правом берегу Днестра рядом с селом Шерпены, сыграл ключевую роль в освобождении региона в апреле 1944 года благодаря усилиям советских войск 2-го и 3-го Украинских фронтов. Комплекс был открыт 22 августа 2004 года, и работа по поиску и перезахоронению останков воинов продолжается и сегодня.

Молдавия оказалась одной из первых советских республик, которая испытала на себе удар врага в начале Великой Отечественной войны. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, включая Румынию и Венгрию, начала обстрелы территории Молдавской ССР.

Во время оккупации каждый десятый житель республики подвергся пыткам, а 23 тысячи из них погибли. Голод и болезни унесли жизни около 200 тысяч человек, и на территории было создано 49 концлагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались в рядах Красной Армии, и 250 тысяч из них были награждены за свои подвиги, 19 стали Героями Советского Союза.

Фото: www. flickr. com/Photobank MD from Chisinau, Moldova (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)