Плесень возвращается снова и снова? Значит, вы боретесь не с причиной, а со следствием
Плесень в доме — это не просто пятна на стенах или потолке. Она разрушает отделку, портит мебель и, главное, угрожает здоровью: вызывает аллергию, кашель, насморк и даже может стать причиной астмы. Особенно опасна она для детей и людей с ослабленным иммунитетом.
Откуда берётся плесень
Главный "друг" плесени — сырость. Она появляется там, где:
- влажность превышает 60%;
- плохо работает вентиляция;
- температура держится в пределах +20…+30 °C.
Причины:
- протечки крыши и труб;
- скопление конденсата;
- плохая вентиляция (особенно в ванной и на кухне);
- хранение влажных вещей;
- недостаток солнечного света.
"Если плесень появилась, значит, помещение плохо проветривается и в нём слишком высокая влажность", — подчёркивают специалисты.
Общие правила борьбы
- Сначала устраните причину — ремонтируйте трубы, крышу, наладьте вентиляцию.
- Работайте только в перчатках, маске и очках.
- Никогда не счищайте сухую плесень — сначала смочите поверхность, чтобы споры не разлетелись.
Как убрать плесень в разных местах
- В ванной
- Свежая плесень: обработайте перекисью водорода, оставив смоченную ткань на час.
- Старая плесень: используйте хлорсодержащие средства, но не дольше 10 минут — иначе они повредят поверхность. После обработки хорошо просушите комнату.
- Профилактика: проветривайте после душа, вытирайте швы насухо, не оставляйте воду на полу.
- На кухне
- В холодильнике и уплотнителях: подойдёт уксусный раствор (1:1) или перекись.
- Для закрепления результата: обработайте медным купоросом (100 г на 10 л воды).
- Для деревянных поверхностей: используйте антисептические масляные пропитки.
- В шкафу с одеждой
- Все вещи перестирать: перед стиркой замочите в уксусном растворе (1:1) на 30-60 минут.
- Добавьте соду в стирку, используйте высокие температуры или сдайте деликатные ткани в химчистку.
- Сушите только на солнце.
- Полки обработайте уксусом или перекисью, положите абсорбенты (лаванда, хвоя).
- На потолке после протечки
При небольших пятнах:
- Удалите штукатурку.
- Обработайте антисептиком.
- Нанесите гидроизоляционную грунтовку.
- Зашпаклюйте и покрасьте влагостойкой краской.
Если поражение больше 1 м² — лучше вызвать службу дезинсекции. Возможно, понадобится полноценный ремонт.
Как не допустить повторного появления
- Контролируйте влажность (оптимум до 60%). Для этого используйте гигрометр.
- Проветривайте помещения каждый день не менее 15 минут — даже зимой.
- Убирайте лужи воды, особенно в ванной и на кухне.
- Следите за исправностью вентиляции и труб.
"Регулярное проветривание — основа здоровой атмосферы. Оно избавит дом не только от плесени, но и от многих других неприятностей", — напоминает эксперт Алина Кузакова.
Главное
- Устраняйте не только плесень, но и причину сырости.
- Используйте разные методы для разных поверхностей.
- Работайте в защите — плесень опасна для здоровья.
- Профилактика всегда проще и дешевле, чем капитальная уборка.
