Запах плесени
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:10

Плесень возвращается снова и снова? Значит, вы боретесь не с причиной, а со следствием

Причины и профилактика плесени в квартире — рекомендации специалистов

Плесень в доме — это не просто пятна на стенах или потолке. Она разрушает отделку, портит мебель и, главное, угрожает здоровью: вызывает аллергию, кашель, насморк и даже может стать причиной астмы. Особенно опасна она для детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Откуда берётся плесень

Главный "друг" плесени — сырость. Она появляется там, где:

  • влажность превышает 60%;
  • плохо работает вентиляция;
  • температура держится в пределах +20…+30 °C.

Причины:

  • протечки крыши и труб;
  • скопление конденсата;
  • плохая вентиляция (особенно в ванной и на кухне);
  • хранение влажных вещей;
  • недостаток солнечного света.

"Если плесень появилась, значит, помещение плохо проветривается и в нём слишком высокая влажность", — подчёркивают специалисты.

Общие правила борьбы

  1. Сначала устраните причину — ремонтируйте трубы, крышу, наладьте вентиляцию.
  2. Работайте только в перчатках, маске и очках.
  3. Никогда не счищайте сухую плесень — сначала смочите поверхность, чтобы споры не разлетелись.

Как убрать плесень в разных местах

  • В ванной
    • Свежая плесень: обработайте перекисью водорода, оставив смоченную ткань на час.
    • Старая плесень: используйте хлорсодержащие средства, но не дольше 10 минут — иначе они повредят поверхность. После обработки хорошо просушите комнату.
    • Профилактика: проветривайте после душа, вытирайте швы насухо, не оставляйте воду на полу.
  • На кухне
    • В холодильнике и уплотнителях: подойдёт уксусный раствор (1:1) или перекись.
    • Для закрепления результата: обработайте медным купоросом (100 г на 10 л воды).
    • Для деревянных поверхностей: используйте антисептические масляные пропитки.
  • В шкафу с одеждой
    • Все вещи перестирать: перед стиркой замочите в уксусном растворе (1:1) на 30-60 минут.
    • Добавьте соду в стирку, используйте высокие температуры или сдайте деликатные ткани в химчистку.
    • Сушите только на солнце.
    • Полки обработайте уксусом или перекисью, положите абсорбенты (лаванда, хвоя).
  • На потолке после протечки

При небольших пятнах:

    • Удалите штукатурку.
    • Обработайте антисептиком.
    • Нанесите гидроизоляционную грунтовку.
    • Зашпаклюйте и покрасьте влагостойкой краской.

Если поражение больше 1 м² — лучше вызвать службу дезинсекции. Возможно, понадобится полноценный ремонт.

Как не допустить повторного появления

  1. Контролируйте влажность (оптимум до 60%). Для этого используйте гигрометр.
  2. Проветривайте помещения каждый день не менее 15 минут — даже зимой.
  3. Убирайте лужи воды, особенно в ванной и на кухне.
  4. Следите за исправностью вентиляции и труб.

"Регулярное проветривание — основа здоровой атмосферы. Оно избавит дом не только от плесени, но и от многих других неприятностей", — напоминает эксперт Алина Кузакова.

Главное

  1. Устраняйте не только плесень, но и причину сырости.
  2. Используйте разные методы для разных поверхностей.
  3. Работайте в защите — плесень опасна для здоровья.
  4. Профилактика всегда проще и дешевле, чем капитальная уборка.

