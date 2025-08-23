Плесень возвращается снова и снова? Значит, вы боретесь не с причиной, а со следствием

Плесень в доме — это не просто пятна на стенах или потолке. Она разрушает отделку, портит мебель и, главное, угрожает здоровью: вызывает аллергию, кашель, насморк и даже может стать причиной астмы. Особенно опасна она для детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Откуда берётся плесень

Главный "друг" плесени — сырость. Она появляется там, где:

влажность превышает 60%;

плохо работает вентиляция;

температура держится в пределах +20…+30 °C.

Причины:

протечки крыши и труб;

скопление конденсата;

плохая вентиляция (особенно в ванной и на кухне);

хранение влажных вещей;

недостаток солнечного света.

"Если плесень появилась, значит, помещение плохо проветривается и в нём слишком высокая влажность", — подчёркивают специалисты.

Общие правила борьбы

Сначала устраните причину — ремонтируйте трубы, крышу, наладьте вентиляцию. Работайте только в перчатках, маске и очках. Никогда не счищайте сухую плесень — сначала смочите поверхность, чтобы споры не разлетелись.

Как убрать плесень в разных местах

В ванной

Свежая плесень: обработайте перекисью водорода, оставив смоченную ткань на час. Старая плесень: используйте хлорсодержащие средства, но не дольше 10 минут — иначе они повредят поверхность. После обработки хорошо просушите комнату. Профилактика: проветривайте после душа, вытирайте швы насухо, не оставляйте воду на полу.

На кухне В холодильнике и уплотнителях: подойдёт уксусный раствор (1:1) или перекись. Для закрепления результата: обработайте медным купоросом (100 г на 10 л воды). Для деревянных поверхностей: используйте антисептические масляные пропитки.

В шкафу с одеждой

Все вещи перестирать: перед стиркой замочите в уксусном растворе (1:1) на 30-60 минут. Добавьте соду в стирку, используйте высокие температуры или сдайте деликатные ткани в химчистку. Сушите только на солнце. Полки обработайте уксусом или перекисью, положите абсорбенты (лаванда, хвоя).

На потолке после протечки

При небольших пятнах:

Удалите штукатурку. Обработайте антисептиком. Нанесите гидроизоляционную грунтовку. Зашпаклюйте и покрасьте влагостойкой краской.



Если поражение больше 1 м² — лучше вызвать службу дезинсекции. Возможно, понадобится полноценный ремонт.

Как не допустить повторного появления

Контролируйте влажность (оптимум до 60%). Для этого используйте гигрометр. Проветривайте помещения каждый день не менее 15 минут — даже зимой. Убирайте лужи воды, особенно в ванной и на кухне. Следите за исправностью вентиляции и труб.

"Регулярное проветривание — основа здоровой атмосферы. Оно избавит дом не только от плесени, но и от многих других неприятностей", — напоминает эксперт Алина Кузакова.

Главное