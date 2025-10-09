Молчи, желудок, не выдавай пластик: микробиом человека оказался новой жертвой цивилизации
Мир постепенно осознаёт, что микропластик — не просто экологическая угроза. Исследование, представленное на конференции United European Gastroenterology Week, показало: мельчайшие пластиковые частицы способны менять микробиом кишечника человека. Проект microONE, созданный исследовательским центром CBmed вместе с международными партнёрами, впервые доказал, что пластик взаимодействует с бактериями внутри нас, влияя на их баланс и активность.
Что происходит с микробиомом
Учёные взяли образцы кала у здоровых людей и вырастили из них микробные культуры. Затем добавили в них частицы пяти распространённых типов пластика в дозах, приближённых к реальным условиям. Оказалось, что общее число бактерий почти не изменилось, но среда стала заметно кислее — показатель pH снизился. Это значит, что бактерии начали иначе перерабатывать питательные вещества, перестраивая свой обмен веществ.
Некоторые группы бактерий — Lachnospiraceae, Oscillospiraceae, Enterobacteriaceae и Ruminococcaceae — уменьшились, а другие, наоборот, стали активнее. Изменился и состав продуктов их жизнедеятельности: уровень валериановой, 5-аминопентановой и молочной кислот колебался в зависимости от типа пластика.
"Микропластик может создавать физическую или химическую среду, благоприятную для одних бактерий и неблагоприятную для других", — пояснил ведущий автор исследования Кристиан Пахер-Дойч.
Сравнение: виды пластика и их воздействие на микробиом
|Тип микропластика
|Реакция микробиома
|Изменение кислотности
|Основное последствие
|Полиэтилен (PE)
|Снижение количества полезных бактерий
|Умеренное
|Ослабление пищеварения
|Полипропилен (PP)
|Рост Enterobacteriaceae
|Значительное
|Нарушение баланса микрофлоры
|Полиэтилентерефталат (PET)
|Повышение кислотности
|Сильное
|Воспалительные реакции
|Полистирол (PS)
|Изменение состава метаболитов
|Среднее
|Повышенная проницаемость кишечника
|ПВХ (PVC)
|Снижение разнообразия бактерий
|Сильное
|Риск хронических заболеваний
Советы шаг за шагом
-
Сократите пластик в быту. Используйте стеклянные или металлические бутылки вместо пластиковых.
-
Откажитесь от микропластика в косметике. Проверяйте состав средств — избегайте ингредиентов вроде polyethylene и polypropylene.
-
Фильтруйте воду. Установите многоступенчатый фильтр с угольным и мембранным слоями.
-
Выбирайте натуральные ткани. При стирке синтетика выделяет микроволокна — переходите на хлопок, лен или шерсть.
-
Сократите потребление рыбы из загрязнённых районов. Морепродукты — один из главных источников микропластика в пище.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: пить воду из пластиковых бутылок, особенно хранящихся на солнце.
Последствие: выделение микрочастиц и бисфенола А, влияющих на гормональный баланс.
Альтернатива: использовать многоразовые фляги из нержавеющей стали или стекла.
-
Ошибка: мыть пластиковые контейнеры горячей водой.
Последствие: нагрев ускоряет выделение токсичных соединений.
Альтернатива: переход на посуду из стекла, керамики или пищевого силикона.
-
Ошибка: покупать косметику с микрогранулами.
Последствие: частицы попадают в сточные воды и затем в пищевую цепь.
Альтернатива: выбирать скрабы с натуральными абразивами — кофе, сахаром или морской солью.
А что если микропластик уже внутри нас?
Исследования показывают, что следы микропластика обнаруживаются даже в крови и плаценте. Однако не всё потеряно: сбалансированное питание и пребиотики способны помочь восстановить микробиом. Диета, богатая клетчаткой, ферментированными продуктами (йогурт, кимчи, квашеная капуста), поддерживает рост полезных бактерий и снижает воспаление.
Плюсы и минусы снижения микропластика
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Замена пластика на стекло и металл
|Экологично, безопасно для здоровья
|Более высокая стоимость
|Использование фильтров для воды
|Чистая вода без примесей
|Требует регулярной замены картриджей
|Покупка косметики без пластика
|Меньше загрязнений, лучше для кожи
|Ограниченный выбор средств
|Натуральные ткани
|Безопасны при стирке
|Могут быть менее износостойкими
FAQ
Как понять, есть ли микропластик в воде?
Определить его в домашних условиях сложно, но лабораторные тесты показывают, что микрочастицы содержатся в большинстве источников, включая бутилированную воду.
Можно ли вывести микропластик из организма?
Полностью — нет, но можно снизить нагрузку: пить больше чистой воды, есть клетчатку и продукты, стимулирующие перистальтику кишечника.
Что лучше — стекло или металл для хранения воды?
Стекло идеально для дома, металл — для путешествий и спорта. Оба материала безопасны и не выделяют токсинов.
Мифы и правда
-
Миф: микропластик безопасен, ведь его частицы слишком малы.
Правда: частицы меньше 5 микрон способны проникать через стенки кишечника и попадать в кровь.
-
Миф: фильтр на кран полностью удаляет микропластик.
Правда: большинство бытовых фильтров задерживают лишь крупные частицы, мелкие проходят дальше.
-
Миф: пластик в пище — это исключительно проблема океанов.
Правда: микропластик уже найден в соли, меде, пиве и даже овощах.
Исторический контекст
Впервые о микропластике заговорили в начале 2000-х, когда океанологи заметили необычные частицы в пробах морской воды. Тогда мало кто предполагал, что они окажутся и в организме человека. С тех пор пластик стал глобальной проблемой, а исследования вроде microONE впервые показали прямое влияние на микробиом.
Три интересных факта
-
В среднем человек потребляет до 5 граммов микропластика в неделю — это эквивалент банковской карты.
-
Микропластик обнаружен даже в воздухе Гималаев и Антарктики.
-
Некоторые бактерии уже научились "питаться" пластиком, превращая его в безопасные соединения.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru