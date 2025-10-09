Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Микропластик в чайных пакетиках
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:01

Молчи, желудок, не выдавай пластик: микробиом человека оказался новой жертвой цивилизации

Микропластик нарушает баланс микробиома и изменяет кислотность кишечника человека — Кристиан Пахер-Дойч

Мир постепенно осознаёт, что микропластик — не просто экологическая угроза. Исследование, представленное на конференции United European Gastroenterology Week, показало: мельчайшие пластиковые частицы способны менять микробиом кишечника человека. Проект microONE, созданный исследовательским центром CBmed вместе с международными партнёрами, впервые доказал, что пластик взаимодействует с бактериями внутри нас, влияя на их баланс и активность.

Что происходит с микробиомом

Учёные взяли образцы кала у здоровых людей и вырастили из них микробные культуры. Затем добавили в них частицы пяти распространённых типов пластика в дозах, приближённых к реальным условиям. Оказалось, что общее число бактерий почти не изменилось, но среда стала заметно кислее — показатель pH снизился. Это значит, что бактерии начали иначе перерабатывать питательные вещества, перестраивая свой обмен веществ.

Некоторые группы бактерий — Lachnospiraceae, Oscillospiraceae, Enterobacteriaceae и Ruminococcaceae — уменьшились, а другие, наоборот, стали активнее. Изменился и состав продуктов их жизнедеятельности: уровень валериановой, 5-аминопентановой и молочной кислот колебался в зависимости от типа пластика.

"Микропластик может создавать физическую или химическую среду, благоприятную для одних бактерий и неблагоприятную для других", — пояснил ведущий автор исследования Кристиан Пахер-Дойч.

Сравнение: виды пластика и их воздействие на микробиом

Тип микропластика Реакция микробиома Изменение кислотности Основное последствие
Полиэтилен (PE) Снижение количества полезных бактерий Умеренное Ослабление пищеварения
Полипропилен (PP) Рост Enterobacteriaceae Значительное Нарушение баланса микрофлоры
Полиэтилентерефталат (PET) Повышение кислотности Сильное Воспалительные реакции
Полистирол (PS) Изменение состава метаболитов Среднее Повышенная проницаемость кишечника
ПВХ (PVC) Снижение разнообразия бактерий Сильное Риск хронических заболеваний

Советы шаг за шагом

  1. Сократите пластик в быту. Используйте стеклянные или металлические бутылки вместо пластиковых.

  2. Откажитесь от микропластика в косметике. Проверяйте состав средств — избегайте ингредиентов вроде polyethylene и polypropylene.

  3. Фильтруйте воду. Установите многоступенчатый фильтр с угольным и мембранным слоями.

  4. Выбирайте натуральные ткани. При стирке синтетика выделяет микроволокна — переходите на хлопок, лен или шерсть.

  5. Сократите потребление рыбы из загрязнённых районов. Морепродукты — один из главных источников микропластика в пище.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить воду из пластиковых бутылок, особенно хранящихся на солнце.
    Последствие: выделение микрочастиц и бисфенола А, влияющих на гормональный баланс.
    Альтернатива: использовать многоразовые фляги из нержавеющей стали или стекла.

  • Ошибка: мыть пластиковые контейнеры горячей водой.
    Последствие: нагрев ускоряет выделение токсичных соединений.
    Альтернатива: переход на посуду из стекла, керамики или пищевого силикона.

  • Ошибка: покупать косметику с микрогранулами.
    Последствие: частицы попадают в сточные воды и затем в пищевую цепь.
    Альтернатива: выбирать скрабы с натуральными абразивами — кофе, сахаром или морской солью.

А что если микропластик уже внутри нас?

Исследования показывают, что следы микропластика обнаруживаются даже в крови и плаценте. Однако не всё потеряно: сбалансированное питание и пребиотики способны помочь восстановить микробиом. Диета, богатая клетчаткой, ферментированными продуктами (йогурт, кимчи, квашеная капуста), поддерживает рост полезных бактерий и снижает воспаление.

Плюсы и минусы снижения микропластика

Аспект Плюсы Минусы
Замена пластика на стекло и металл Экологично, безопасно для здоровья Более высокая стоимость
Использование фильтров для воды Чистая вода без примесей Требует регулярной замены картриджей
Покупка косметики без пластика Меньше загрязнений, лучше для кожи Ограниченный выбор средств
Натуральные ткани Безопасны при стирке Могут быть менее износостойкими

FAQ

Как понять, есть ли микропластик в воде?
Определить его в домашних условиях сложно, но лабораторные тесты показывают, что микрочастицы содержатся в большинстве источников, включая бутилированную воду.

Можно ли вывести микропластик из организма?
Полностью — нет, но можно снизить нагрузку: пить больше чистой воды, есть клетчатку и продукты, стимулирующие перистальтику кишечника.

Что лучше — стекло или металл для хранения воды?
Стекло идеально для дома, металл — для путешествий и спорта. Оба материала безопасны и не выделяют токсинов.

Мифы и правда

  • Миф: микропластик безопасен, ведь его частицы слишком малы.
    Правда: частицы меньше 5 микрон способны проникать через стенки кишечника и попадать в кровь.

  • Миф: фильтр на кран полностью удаляет микропластик.
    Правда: большинство бытовых фильтров задерживают лишь крупные частицы, мелкие проходят дальше.

  • Миф: пластик в пище — это исключительно проблема океанов.
    Правда: микропластик уже найден в соли, меде, пиве и даже овощах.

Исторический контекст

Впервые о микропластике заговорили в начале 2000-х, когда океанологи заметили необычные частицы в пробах морской воды. Тогда мало кто предполагал, что они окажутся и в организме человека. С тех пор пластик стал глобальной проблемой, а исследования вроде microONE впервые показали прямое влияние на микробиом.

Три интересных факта

  1. В среднем человек потребляет до 5 граммов микропластика в неделю — это эквивалент банковской карты.

  2. Микропластик обнаружен даже в воздухе Гималаев и Антарктики.

  3. Некоторые бактерии уже научились "питаться" пластиком, превращая его в безопасные соединения.

