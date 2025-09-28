Сахарный сироп — новый суперфуд для животных? Учёные нашли способ делать из него дешёвый белок
Сельское хозяйство всё активнее ищет новые источники белка для животных. Растущие цены на корма, необходимость увеличения продуктивности и забота об экологии вынуждают специалистов искать альтернативы привычным ресурсам. Учёные Пермского Политеха предложили решение, которое объединяет экономию и экологичность: переработку побочных продуктов сахарного производства в кормовой белок.
Вместо дорогих очищенных сахаров исследователи используют мелассу - густой тёмный сироп, остающийся после кристаллизации сахара. Обычно она идёт на спиртовую промышленность или вовсе утилизируется. Однако в ней содержится богатый набор питательных веществ: витамины группы B, органические кислоты, минералы и сахара, которые идеально подходят для роста микроорганизмов.
Почему это важно
Белковые добавки давно стали неотъемлемой частью питания животных. Они компенсируют дефицит аминокислот, повышают надои, ускоряют набор массы у молодняка и в целом делают животноводство более рентабельным. Чем доступнее источник белка — тем устойчивее хозяйство.
Экономика технологии
Главное преимущество новой методики в том, что себестоимость получаемого белка снижается в 4-10 раз по сравнению с традиционными способами. При этом эффективность производства возрастает на 61%.
То есть фермеры и предприятия смогут не только экономить, но и получать больше продукции при тех же затратах. Дополнительный плюс — решение экологической проблемы утилизации миллионов тонн мелассы.
Сравнение традиционных и новых технологий
|Параметр
|Классические методы
|Новая методика ПНИПУ
|Сырьё
|Чистые сахара
|Меласса (отход)
|Себестоимость
|Высокая
|В 4-10 раз ниже
|Эффективность выхода белка
|Базовый уровень
|+61%
|Экологичность
|Побочный продукт утилизируется
|Побочный продукт превращается в ресурс
|Доступность
|Ограничена стоимостью сырья
|Массовое применение в регионах с сахарными заводами
В основе технологии — дрожжи
Учёные применили два штамма дрожжей:
-
Schizosaccharomyces pombe
-
Candida maltosa
Эти микроорганизмы перерабатывают сахара мелассы, усваивают витамины и минералы, образуя богатую белковую массу. Таким образом, получается высококачественная кормовая добавка, которая может использоваться в животноводстве и птицеводстве.
Советы шаг за шагом: как работает процесс
-
Сбор мелассы на сахарных заводах.
-
Подготовка субстрата для ферментации.
-
Засев дрожжами выбранных штаммов.
-
Контроль роста и условий (температура, pH, аэрация).
-
Сбор и переработка биомассы в кормовой белок.
-
Добавление полученного продукта в рационы животных.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: использовать очищенные сахара как основу для белка.
-
Последствие: высокая себестоимость, низкая доступность.
-
Альтернатива: применение дешёвой и богатой мелассы.
-
Ошибка: утилизировать мелассу как ненужный отход.
-
Последствие: потеря сырья и загрязнение окружающей среды.
-
Альтернатива: переработка в кормовые добавки или спирт.
-
Ошибка: ограничивать кормовые белки только соей и зерновыми.
-
Последствие: зависимость от цен и импорта.
-
Альтернатива: диверсификация источников за счёт биотехнологий.
А что если…
…каждый сахарный завод наладит производство кормового белка из мелассы? Это позволит:
-
обеспечить фермеров дешевым белком,
-
сократить импорт соевых кормов,
-
снизить нагрузку на окружающую среду,
-
создать новые рабочие места в агропромышленном секторе.
Плюсы и минусы технологии
|Плюсы
|Минусы
|Снижение себестоимости
|Требует внедрения новых производств
|Экологичность
|Необходим контроль за качеством сырья
|Рост выхода белка
|Зависимость от регионов, где есть сахарные заводы
|Высокое содержание витаминов и минералов
|Нужно стандартизировать добавку для разных животных
FAQ
Что такое меласса?
Это густой сироп, остающийся после производства сахара, богатый сахарами, витаминами и минералами.
Можно ли использовать этот белок для всех видов животных?
Да, он подходит для крупного рогатого скота, свиней и птицы.
Насколько безопасен продукт?
Ферментация дрожжами делает его безопасным и питательным, но перед массовым внедрением требуется ветеринарный контроль.
Мифы и правда
-
Миф: отходы не могут быть полноценным кормом.
-
Правда: меласса содержит всё необходимое для роста дрожжей, которые превращают её в белок.
-
Миф: белковые добавки нужны только для интенсивного хозяйства.
-
Правда: даже мелкие фермерские хозяйства выигрывают от их использования.
-
Миф: переработка отходов слишком сложна.
-
Правда: современные биотехнологии делают процесс эффективным и доступным.
Три интересных факта
-
Меласса используется в пекарском деле для придания хлебу цвета и вкуса.
-
В странах Латинской Америки её традиционно применяют для изготовления рома.
-
Птица, получающая белковые добавки из дрожжей, показывает более быстрый рост и лучшее качество мяса.
Исторический контекст
Проблема утилизации мелассы существует столько же, сколько и сама сахарная промышленность. Ещё в XIX веке её пытались использовать для получения спирта и кормов. Но только в XXI веке биотехнологии позволили извлекать из неё максимум пользы. Работа пермских учёных стала продолжением этих поисков и шагом к созданию замкнутого цикла переработки, где отходы превращаются в ресурсы.
