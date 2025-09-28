Сахарный сироп — новый суперфуд для животных? Учёные нашли способ делать из него дешёвый белок

Сельское хозяйство всё активнее ищет новые источники белка для животных. Растущие цены на корма, необходимость увеличения продуктивности и забота об экологии вынуждают специалистов искать альтернативы привычным ресурсам. Учёные Пермского Политеха предложили решение, которое объединяет экономию и экологичность: переработку побочных продуктов сахарного производства в кормовой белок.

Вместо дорогих очищенных сахаров исследователи используют мелассу - густой тёмный сироп, остающийся после кристаллизации сахара. Обычно она идёт на спиртовую промышленность или вовсе утилизируется. Однако в ней содержится богатый набор питательных веществ: витамины группы B, органические кислоты, минералы и сахара, которые идеально подходят для роста микроорганизмов.

Почему это важно

Белковые добавки давно стали неотъемлемой частью питания животных. Они компенсируют дефицит аминокислот, повышают надои, ускоряют набор массы у молодняка и в целом делают животноводство более рентабельным. Чем доступнее источник белка — тем устойчивее хозяйство.

Экономика технологии

Главное преимущество новой методики в том, что себестоимость получаемого белка снижается в 4-10 раз по сравнению с традиционными способами. При этом эффективность производства возрастает на 61%.

То есть фермеры и предприятия смогут не только экономить, но и получать больше продукции при тех же затратах. Дополнительный плюс — решение экологической проблемы утилизации миллионов тонн мелассы.

Сравнение традиционных и новых технологий

Параметр Классические методы Новая методика ПНИПУ Сырьё Чистые сахара Меласса (отход) Себестоимость Высокая В 4-10 раз ниже Эффективность выхода белка Базовый уровень +61% Экологичность Побочный продукт утилизируется Побочный продукт превращается в ресурс Доступность Ограничена стоимостью сырья Массовое применение в регионах с сахарными заводами

В основе технологии — дрожжи

Учёные применили два штамма дрожжей:

Schizosaccharomyces pombe

Candida maltosa

Эти микроорганизмы перерабатывают сахара мелассы, усваивают витамины и минералы, образуя богатую белковую массу. Таким образом, получается высококачественная кормовая добавка, которая может использоваться в животноводстве и птицеводстве.

Советы шаг за шагом: как работает процесс

Сбор мелассы на сахарных заводах. Подготовка субстрата для ферментации. Засев дрожжами выбранных штаммов. Контроль роста и условий (температура, pH, аэрация). Сбор и переработка биомассы в кормовой белок. Добавление полученного продукта в рационы животных.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать очищенные сахара как основу для белка.

Последствие: высокая себестоимость, низкая доступность.

Альтернатива: применение дешёвой и богатой мелассы.

Ошибка: утилизировать мелассу как ненужный отход.

Последствие: потеря сырья и загрязнение окружающей среды.

Альтернатива: переработка в кормовые добавки или спирт.

Ошибка: ограничивать кормовые белки только соей и зерновыми.

Последствие: зависимость от цен и импорта.

Альтернатива: диверсификация источников за счёт биотехнологий.

А что если…

…каждый сахарный завод наладит производство кормового белка из мелассы? Это позволит:

обеспечить фермеров дешевым белком,

сократить импорт соевых кормов,

снизить нагрузку на окружающую среду,

создать новые рабочие места в агропромышленном секторе.

Плюсы и минусы технологии

Плюсы Минусы Снижение себестоимости Требует внедрения новых производств Экологичность Необходим контроль за качеством сырья Рост выхода белка Зависимость от регионов, где есть сахарные заводы Высокое содержание витаминов и минералов Нужно стандартизировать добавку для разных животных

FAQ

Что такое меласса?

Это густой сироп, остающийся после производства сахара, богатый сахарами, витаминами и минералами.

Можно ли использовать этот белок для всех видов животных?

Да, он подходит для крупного рогатого скота, свиней и птицы.

Насколько безопасен продукт?

Ферментация дрожжами делает его безопасным и питательным, но перед массовым внедрением требуется ветеринарный контроль.

Мифы и правда

Миф: отходы не могут быть полноценным кормом.

Правда: меласса содержит всё необходимое для роста дрожжей, которые превращают её в белок.

Миф: белковые добавки нужны только для интенсивного хозяйства.

Правда: даже мелкие фермерские хозяйства выигрывают от их использования.

Миф: переработка отходов слишком сложна.

Правда: современные биотехнологии делают процесс эффективным и доступным.

Три интересных факта

Меласса используется в пекарском деле для придания хлебу цвета и вкуса. В странах Латинской Америки её традиционно применяют для изготовления рома. Птица, получающая белковые добавки из дрожжей, показывает более быстрый рост и лучшее качество мяса.

Исторический контекст

Проблема утилизации мелассы существует столько же, сколько и сама сахарная промышленность. Ещё в XIX веке её пытались использовать для получения спирта и кормов. Но только в XXI веке биотехнологии позволили извлекать из неё максимум пользы. Работа пермских учёных стала продолжением этих поисков и шагом к созданию замкнутого цикла переработки, где отходы превращаются в ресурсы.