Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Священная индийская корова
Священная индийская корова
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:22

Сахарный сироп — новый суперфуд для животных? Учёные нашли способ делать из него дешёвый белок

Дрожжи превращают отходы сахара в корм для скота

Сельское хозяйство всё активнее ищет новые источники белка для животных. Растущие цены на корма, необходимость увеличения продуктивности и забота об экологии вынуждают специалистов искать альтернативы привычным ресурсам. Учёные Пермского Политеха предложили решение, которое объединяет экономию и экологичность: переработку побочных продуктов сахарного производства в кормовой белок.

Вместо дорогих очищенных сахаров исследователи используют мелассу - густой тёмный сироп, остающийся после кристаллизации сахара. Обычно она идёт на спиртовую промышленность или вовсе утилизируется. Однако в ней содержится богатый набор питательных веществ: витамины группы B, органические кислоты, минералы и сахара, которые идеально подходят для роста микроорганизмов.

Почему это важно

Белковые добавки давно стали неотъемлемой частью питания животных. Они компенсируют дефицит аминокислот, повышают надои, ускоряют набор массы у молодняка и в целом делают животноводство более рентабельным. Чем доступнее источник белка — тем устойчивее хозяйство.

Экономика технологии

Главное преимущество новой методики в том, что себестоимость получаемого белка снижается в 4-10 раз по сравнению с традиционными способами. При этом эффективность производства возрастает на 61%.

То есть фермеры и предприятия смогут не только экономить, но и получать больше продукции при тех же затратах. Дополнительный плюс — решение экологической проблемы утилизации миллионов тонн мелассы.

Сравнение традиционных и новых технологий

Параметр Классические методы Новая методика ПНИПУ
Сырьё Чистые сахара Меласса (отход)
Себестоимость Высокая В 4-10 раз ниже
Эффективность выхода белка Базовый уровень +61%
Экологичность Побочный продукт утилизируется Побочный продукт превращается в ресурс
Доступность Ограничена стоимостью сырья Массовое применение в регионах с сахарными заводами

В основе технологии — дрожжи

Учёные применили два штамма дрожжей:

  • Schizosaccharomyces pombe

  • Candida maltosa

Эти микроорганизмы перерабатывают сахара мелассы, усваивают витамины и минералы, образуя богатую белковую массу. Таким образом, получается высококачественная кормовая добавка, которая может использоваться в животноводстве и птицеводстве.

Советы шаг за шагом: как работает процесс

  1. Сбор мелассы на сахарных заводах.

  2. Подготовка субстрата для ферментации.

  3. Засев дрожжами выбранных штаммов.

  4. Контроль роста и условий (температура, pH, аэрация).

  5. Сбор и переработка биомассы в кормовой белок.

  6. Добавление полученного продукта в рационы животных.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать очищенные сахара как основу для белка.

  • Последствие: высокая себестоимость, низкая доступность.

  • Альтернатива: применение дешёвой и богатой мелассы.

  • Ошибка: утилизировать мелассу как ненужный отход.

  • Последствие: потеря сырья и загрязнение окружающей среды.

  • Альтернатива: переработка в кормовые добавки или спирт.

  • Ошибка: ограничивать кормовые белки только соей и зерновыми.

  • Последствие: зависимость от цен и импорта.

  • Альтернатива: диверсификация источников за счёт биотехнологий.

А что если…

…каждый сахарный завод наладит производство кормового белка из мелассы? Это позволит:

  • обеспечить фермеров дешевым белком,

  • сократить импорт соевых кормов,

  • снизить нагрузку на окружающую среду,

  • создать новые рабочие места в агропромышленном секторе.

Плюсы и минусы технологии

Плюсы Минусы
Снижение себестоимости Требует внедрения новых производств
Экологичность Необходим контроль за качеством сырья
Рост выхода белка Зависимость от регионов, где есть сахарные заводы
Высокое содержание витаминов и минералов Нужно стандартизировать добавку для разных животных

FAQ

Что такое меласса?
Это густой сироп, остающийся после производства сахара, богатый сахарами, витаминами и минералами.

Можно ли использовать этот белок для всех видов животных?
Да, он подходит для крупного рогатого скота, свиней и птицы.

Насколько безопасен продукт?
Ферментация дрожжами делает его безопасным и питательным, но перед массовым внедрением требуется ветеринарный контроль.

Мифы и правда

  • Миф: отходы не могут быть полноценным кормом.

  • Правда: меласса содержит всё необходимое для роста дрожжей, которые превращают её в белок.

  • Миф: белковые добавки нужны только для интенсивного хозяйства.

  • Правда: даже мелкие фермерские хозяйства выигрывают от их использования.

  • Миф: переработка отходов слишком сложна.

  • Правда: современные биотехнологии делают процесс эффективным и доступным.

Три интересных факта

  1. Меласса используется в пекарском деле для придания хлебу цвета и вкуса.

  2. В странах Латинской Америки её традиционно применяют для изготовления рома.

  3. Птица, получающая белковые добавки из дрожжей, показывает более быстрый рост и лучшее качество мяса.

Исторический контекст

Проблема утилизации мелассы существует столько же, сколько и сама сахарная промышленность. Ещё в XIX веке её пытались использовать для получения спирта и кормов. Но только в XXI веке биотехнологии позволили извлекать из неё максимум пользы. Работа пермских учёных стала продолжением этих поисков и шагом к созданию замкнутого цикла переработки, где отходы превращаются в ресурсы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Термиты создали уникальную систему защиты грибных ферм с помощью почвенных микробов сегодня в 16:23

Крошечные фермеры с большими идеями: как термиты изменили представление о сельском хозяйстве

Термиты-фермеры научились выращивать грибы миллионы лет назад. Новое исследование раскрывает их удивительные методы защиты урожая.

Читать полностью » Археологи нашли древний культовый комплекс Пьедра-Летра, связанный с солнечным циклом и дождём сегодня в 15:53

Вы не поверите, что нашли археологи на Пьедра-Летра — древние ритуалы, которые до сих пор поражают

Археологи в Мексике сделали потрясающее открытие — древний культовый комплекс, который раскрывает важные ритуальные практики и взаимосвязь с природными циклами.

Читать полностью » Уникальный клад византийской эпохи найден у Галилейского моря: 97 золотых монет и ювелирные изделия сегодня в 14:53

Византийские сокровища: как клад в Галилейском море помогает раскрыть историю древнего Гиппоса

Археологи нашли клад византийской эпохи с золотыми монетами и ювелирными изделиями, который поможет лучше понять политическую и экономическую историю.

Читать полностью » Двуступенчатая очистка нефти с двумя катализаторами улучшает качество топлива и экономит деньги сегодня в 13:13

Два катализатора — больше не значит дороже: революция в очистке нефти и её производстве

Узнайте, как новая технология с двумя катализаторами помогает очистить нефть, улучшая качество топлива и снижая его экологический след.

Читать полностью » Швейцарские ученые разработали молекулы для эффективного искусственного фотосинтеза сегодня в 12:13

Переводим солнечный свет в топливо: искусственный фотосинтез и молекулы, которые делают чудеса

Как учёные приближаются к созданию углеродно-нейтрального топлива с помощью солнечного света? Узнайте о прорывах в области искусственного фотосинтеза и его будущем.

Читать полностью » Новый метод диагностики рака мозга CSF-BAM открывает путь к персонализированному лечению сегодня в 11:13

Биопсия — это прошлый век: как новый тест превращает диагностику рака в лёгкую задачу

Революционный тест CSF-BAM помогает выявить рак головного мозга без болезненных процедур. Узнайте, как он может изменить диагностику и лечение.

Читать полностью » Железные катализаторы с наночастицами заменяют платину в водородных топливных элементах сегодня в 10:13

Водородные аккумуляторы без платы за платину: железо поднимет технологию на новый уровень

Исследования в области водородных аккумуляторов привели к созданию катализаторов на основе железа, что может значительно снизить стоимость технологий и сделать их доступными для массового использования.

Читать полностью » Российские учёные создают инновационный биоматериал для улучшения лечения ран сегодня в 9:13

Ранки заживут быстрее, чем вы успеете сказать "микрокамера": инновация, которая изменит медицину

Узнайте, как новая технология биоматериалов с микрокамерами может изменить подход к лечению ран и ускорить восстановление после травм.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Профессор и косметолог Флора Саркисова: фейсбилдинг доступен каждому и эффективен для омоложения
Дом

Текущий и капитальный ремонт кровли: сроки, стоимость, технологии
Еда

Как приготовить Цветаевский пирог — легендарный десерт с яблоками и сметаной
Дом

Исследование грунта для строительства: зачем и как проводится
Наука

Растения снижают концентрацию нефтепродуктов в почве на 40%
Дом

Трещины в кирпичной кладке: причины появления и способы устранения
Технологии

Пользователи iPhone 17 не могут активировать функции Apple Intelligence — MacRumors
Наука

Зонд Юнона зафиксировал необычную структуру ядра Юпитера
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet