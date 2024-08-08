МОК несмотря на мнение общественности наградит россиянок медалями

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует в ближайшее время вручить бронзовые медали российским фигуристам за их выступление в командном турнире на Олимпиаде 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба МОК, подчеркнув своё уважение к решению Спортивного арбитражного суда (CAS) и обещание выполнить вручение наград в установленные сроки.
25 июля CAS в Лозанне отверг апелляции российских фигуристов, Олимпийского комитета России и Федерации фигурного катания на коньках России, которые оспаривали решение о лишении российской команды золотых медалей Олимпиады в Пекине 2022 года.
Причиной дисквалификации стало нарушение антидопинговых правил Камилой Валиевой, начиная с 25 декабря 2021 года, что привело к тому, что Россия заняла третье место. В результате Соединённые Штаты оказались на первом месте, а Япония — на втором. Церемония вручения золотых и серебряных медалей прошла 7 августа в рамках Олимпиады в Париже.
Отдельно в Международном союзе конькобежцев (ISU) уточнили, что ведут переговоры с МОК для определения последующих действий по вручению медалей за третье место.
Фото: From Wikimedia Commons/ Okras (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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