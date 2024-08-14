Светлана Журова назвала претендента на пост президента МОК

Олимпийская чемпионка Светлана Журова в интервью "Матчу!" заявила, что возможным новым президентом Международного олимпийского комитета (МОК) может стать Хуан Антонио Самаранч-младший, сын экс-главы МОК, который предпочел бы исключить трансгендеров и гермафродитов с участия в Олимпийских играх. Однако кандидата, готового сотрудничать с Россией, по мнению Журовой, одназначно не изберут.

Во вторник в Москве прошла пресс-конференция о политических выводах после Олимпийских игр в Париже, которые прошли с 26 июля по 11 августа.

15 российских спортсменов участвовали в Париже под нейтральным флагом.

На прошлой неделе глава МОК Томас Бах объявил, что не будет баллотироваться на второй срок. Он возглавляет МОК с 2013 года. Выборы президента состоятся на сессии МОК в Афинах с 18 по 21 марта 2025 года.

Журова считает, что заявление Баха об отставке может быть частью его стратегии "уговорите меня остаться".

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