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  • Опубликована сегодня в 18:24

МОК "отложил" российских спортсменов

Международный олимпийский комитет отложил решение по допуску россиян до международных турниров, сообщает "Интерфакс".

"МОК оставляет за собой право вернуться к вопросу участия российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года, когда это будет возможно", — сказал президент МОК Томас Бах на пресс-конференции во вторник.

Кроме того, он отметил, что санкции, наложенные ранее МОК на россиян, остаются в силе. Под запретом остаются российские и белорусские флаги и гимны, чиновникам из этих стран запрещено присутствовать на международных соревнованиях. Также в силе остается запрет на проведение международных соревнований.

Российские и белорусские спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом и только в индивидуальных турнирах.

Международный олимпийский комитет (МОК) — это некоммерческая международная организация, которая управляет олимпийским движением в мире. Основан в 1894 году в Париже и находится в настоящее время в Лозанне, Швейцария.

МОК определяет правила и стандарты для проведения олимпийских игр, выбирает города-хозяев для проведения Олимпийских игр, разрабатывает и внедряет программы для развития спорта в мире, а также устанавливает стандарты для этики и борьбы с допингом.

Олимпийские игры проходят под эгидой МОК и являются одними из самых престижных и известных спортивных событий в мире.

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