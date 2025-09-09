Торт, который таит в себе революцию: как обычный бисквит становится шедевром без лишних усилий

Представьте: нежный, сочный бисквитный торт, который тает во рту и радует всю семью. Этот рецепт подойдёт даже новичкам в кулинарии — просто следуйте шагам, и у вас получится шедевр! А если поэкспериментировать с начинкой, каждый раз будет новый вкус.

Ингредиенты

Яйца: 4 шт.

Сахар: 220 г

Сливочное масло: 80 г

Молоко: 160 г

Пшеничная мука: 230 г

Сода: 1 ч. л.

Ванилин: 1 г

Сливки жирные (не менее 33%): 500 г

Сахарная пудра: 150 г

Конфитюр (например, малиновый): 300 г

Ягоды: 200 г

Пошаговое приготовление

Начнём с бисквита. В миске соедините яйца с сахаром и взбейте миксером до пышной массы. Не забудьте вымыть яйца щёткой с моющим средством. Подробности о бисквите — в статье по ссылке в конце.

Отдельно смешайте масло и молоко, нагрейте до кипения и дайте маслу растаять. Аккуратно вмешайте в яичную массу просеянную муку с содой и молочную смесь. Используйте венчик, чтобы сохранить пышность. Просеивание насыщает муку кислородом — бисквит будет легче. Количество муки регулируйте по консистенции (как густая сметана).

Вылейте тесто в форму (20-22 см) и запекайте при 180°C 50-60 минут. Время зависит от духовки — проверьте готовность. Советы по духовкам — в статье под шагами. Остудите бисквит и нарежьте на 4 равных коржа. Взбейте охлаждённые сливки (2-4°C) с сахарной пудрой до пышности. Подробности о взбивании — в статье.

Пропитайте коржи сиропом, смажьте конфитюром и кремом. Соберите торт, обмажьте сверху кремом и поставьте в холодильник на несколько часов для пропитки. Украсьте свежими ягодами и фруктами.

Этот торт — фаворит любого стола, лёгкий в приготовлении и невероятно вкусный.