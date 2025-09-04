Что скрывает бисквит от сухости: 3 ингредиента переворачивают правила выпечки

Вы когда-нибудь пробовали кекс, который получается настолько влажным и нежным, что не требует никакой дополнительной пропитки? Обычно после выпечки кексы бывают суховатыми, и приходится поливать их сиропами или смазывать кремом. Но этот рецепт влажного бисквитного кекса — исключение! Его секрет кроется в особом способе взбивания яиц и правильной температуре ингредиентов.

Почему именно этот кекс получается таким влажным?

Главная особенность — это влажный, плотный мякиш, который сохраняет мягкость даже без всяких пропиток. Чтобы добиться такого эффекта, важно соблюдать несколько правил:

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Масло растапливают аккуратно, не допуская закипания.

Белки взбивают до пышной, устойчивой пены с постепенным добавлением сахара.

Тесто аккуратно перемешивают снизу вверх, чтобы сохранить воздушность.

Ингредиенты

Пшеничная мука — 100 г

Яйца — 3 шт.

Сахар — 110 г

Молоко — 50 мл

Сливочное масло — 30 г

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Соль — 0,25 ч. л.

Пошаговое приготовление

Перед началом стоит заранее достать яйца и молоко, чтобы они согрелись до комнатной температуры. Масло растапливать не обязательно заранее, но оно должно быть растоплено и остужено до комнатной температуры перед добавлением в тесто. Духовку разогрейте до 180 °C.

Положите сливочное масло в сотейник с толстым дном и растопите на маленьком огне. Если нет подходящей посуды, используйте водяную баню или микроволновку. Главное — масло не должно закипеть, иначе отделится сыворотка. Дайте маслу остыть.

Просейте муку через сито — так она насытится воздухом, что сделает кекс более мягким и воздушным. Добавьте в муку разрыхлитель и соль, тщательно перемешайте.

Разделите яйца на белки и желтки, стараясь не допустить попадания желтка в белки — это мешает взбиванию. Взбивайте белки миксером, постепенно добавляя сахар тонкой струйкой. Взбивайте до плотной, пышной массы, на которой остаются четкие следы от венчиков. Затем, не прекращая взбивание, аккуратно введите желтки и перемешайте.

Добавьте к взбитым яйцам сухие ингредиенты, влейте молоко и растопленное масло. Перемешивайте силиконовой лопаткой плавными движениями снизу вверх, чтобы сохранить воздушность теста.

Используйте форму для выпечки размером около 20x7 см. Если форма не силиконовая, смажьте её маслом или выложите пергаментной бумагой. Вылейте тесто и разровняйте верх лопаткой.

Выпекайте кекс в разогретой духовке при 180 °C (режим верх-низ) от 25 до 40 минут. Не открывайте дверцу духовки во время выпекания, чтобы кекс не опал. Готовность проверьте деревянной палочкой: она должна выходить сухой.

Этот рецепт — находка для тех, кто любит влажную и нежную выпечку без лишних хлопот с пропитками. Секрет кроется в правильной технике взбивания и аккуратном обращении с ингредиентами.