Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кекс
Кекс
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:13

Что скрывает бисквит от сухости: 3 ингредиента переворачивают правила выпечки

Кулинары готовят влажный бисквитный кекс без пропиток с простыми ингредиентами

Вы когда-нибудь пробовали кекс, который получается настолько влажным и нежным, что не требует никакой дополнительной пропитки? Обычно после выпечки кексы бывают суховатыми, и приходится поливать их сиропами или смазывать кремом. Но этот рецепт влажного бисквитного кекса — исключение! Его секрет кроется в особом способе взбивания яиц и правильной температуре ингредиентов.

Почему именно этот кекс получается таким влажным?

Главная особенность — это влажный, плотный мякиш, который сохраняет мягкость даже без всяких пропиток. Чтобы добиться такого эффекта, важно соблюдать несколько правил:

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
  • Масло растапливают аккуратно, не допуская закипания.
  • Белки взбивают до пышной, устойчивой пены с постепенным добавлением сахара.
  • Тесто аккуратно перемешивают снизу вверх, чтобы сохранить воздушность.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 100 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 110 г
  • Молоко — 50 мл
  • Сливочное масло — 30 г
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • Соль — 0,25 ч. л.

Пошаговое приготовление

Перед началом стоит заранее достать яйца и молоко, чтобы они согрелись до комнатной температуры. Масло растапливать не обязательно заранее, но оно должно быть растоплено и остужено до комнатной температуры перед добавлением в тесто. Духовку разогрейте до 180 °C.

Положите сливочное масло в сотейник с толстым дном и растопите на маленьком огне. Если нет подходящей посуды, используйте водяную баню или микроволновку. Главное — масло не должно закипеть, иначе отделится сыворотка. Дайте маслу остыть.

Просейте муку через сито — так она насытится воздухом, что сделает кекс более мягким и воздушным. Добавьте в муку разрыхлитель и соль, тщательно перемешайте.

Разделите яйца на белки и желтки, стараясь не допустить попадания желтка в белки — это мешает взбиванию. Взбивайте белки миксером, постепенно добавляя сахар тонкой струйкой. Взбивайте до плотной, пышной массы, на которой остаются четкие следы от венчиков. Затем, не прекращая взбивание, аккуратно введите желтки и перемешайте.

Добавьте к взбитым яйцам сухие ингредиенты, влейте молоко и растопленное масло. Перемешивайте силиконовой лопаткой плавными движениями снизу вверх, чтобы сохранить воздушность теста.

Используйте форму для выпечки размером около 20x7 см. Если форма не силиконовая, смажьте её маслом или выложите пергаментной бумагой. Вылейте тесто и разровняйте верх лопаткой.

Выпекайте кекс в разогретой духовке при 180 °C (режим верх-низ) от 25 до 40 минут. Не открывайте дверцу духовки во время выпекания, чтобы кекс не опал. Готовность проверьте деревянной палочкой: она должна выходить сухой.

Этот рецепт — находка для тех, кто любит влажную и нежную выпечку без лишних хлопот с пропитками. Секрет кроется в правильной технике взбивания и аккуратном обращении с ингредиентами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи назвали продукты, которые нельзя есть натощак утром вчера в 22:16

Съели булочку или выпили сок — и весь день пошёл под откос

Некоторые привычные утренние продукты могут испортить день с самого начала. Узнайте, что лучше не есть натощак и чем их заменить.

Читать полностью » Диетолог Соломатина назвала грибные закрутки самым опасным видом консервации вчера в 21:44

Ботулизм маскируется под инсульт: как закрутки вводят врачей в заблуждение

Диетолог Елена Соломатина предупредила: самые опасные домашние заготовки — это грибы. Они могут содержать споры клостридии, вызывающей смертельно опасный ботулизм.

Читать полностью » Химик Панов рассказал, как правильно хранить и употреблять мёд вчера в 21:17

Мёд превращается в яд: главная ошибка, которую совершают почти все

Эксперт объяснил, как правильно хранить и употреблять мёд: не класть в горячий чай, не держать в холодильнике и ограничиться 1–2 ложками в день.

Читать полностью » Эксперты назвали оптимальную норму винограда для здоровья — до двух чашек в день вчера в 22:16

Фрукты отдыхайте, ягода номер один — виноград: доказано исследованием

Учёные назвали виноград ягодой №1 августа: полифенолы и ресвератрол укрепляют сердце, мозг и кишечник, замедляя старение и поддерживая иммунитет.

Читать полностью » Специалисты назвали бактерии, которыми чаще всего заражаются на шведском столе вчера в 21:12

Отдых с риском для здоровья: как шведский стол запускает цепочку пищевых бед

Шведский стол кажется безобидным способом разнообразить рацион, но за его удобством могут скрываться серьёзные риски для здоровья.

Читать полностью » Биолог Михаил Гончаров: главная опасность вчерашнего чая вчера в 20:34

Вчерашний чай: яд или миф

Миф о "ядовитом вчерашнем чае" развенчан. Биолог объяснил, что в настое накапливается и как долго его можно хранить без риска для здоровья.

Читать полностью » Диетолог Волкова назвала ягоды, укрепляющие сосуды и сердце вчера в 20:29

Сосуды требуют защиты: какие ягоды помогут избежать проблем

Диетолог Галина Волкова перечислила сезонные ягоды, которые укрепляют сосуды и поддерживают работу сердца. Среди них — ежевика, малина и виноград.

Читать полностью » Исследование Frontiers: молочные продукты перед сном могут вызывать кошмары вчера в 20:11

Вред на ночь глядя: эти продукты запускают тревожные сновидения

Учёные выяснили, что молоко и сыр перед сном могут провоцировать кошмары. Эксперты объяснили, почему так происходит и чем их лучше заменить вечером.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Биопрепараты против слизней: как использовать фосфат железа для спасения урожая
Туризм

В аэропорту Хитроу за год потерялись более 34 тысяч чемоданов — исследование Linternaute
Еда

Центр защиты прав потребителей Гамбурга подал иск к Mondelez из-за шоколада Milka
Питомцы

Учёные: характер кошек не зависит от окраса, мифы мешают найти дом чёрным питомцам
Садоводство

Клопогон кистевидный цветёт с июля до конца сентября
Еда

Утка с начинкой из гречки запекается до золотистой корочки
Красота и здоровье

Диетолог Андрей Бобровский: популярность кокосового молока связана с маркетингом из США
Наука и технологии

Полиция Франции выявила почти 900 GPS-трекеров, использованных для подготовки угонов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet