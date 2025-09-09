Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шоколадный пирог
Шоколадный пирог
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:11

Срочный лайфхак для кухни: шоколадный пирог за полчаса без лишних хлопот

Выпечка шоколадного пирога с использованием пропитки сохраняет мягкость десерта

Вы когда-нибудь пробовали пирог, который кажется волшебным? Этот мокрый шоколадный пирог — именно такой: невероятно мягкий, с влажным мякишем, и всё это из самых простых продуктов! Без настоящего шоколада, но с эффектом пропитки, который делает его неповторимым. Давайте приготовим его вместе — шаг за шагом, легко и вкусно.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука: 1 стакан
  • Молоко: 1 стакан
  • Сахар: 1 стакан
  • Какао (с горкой): 4 ст.л.
  • Куриные яйца: 2 шт.
  • Растительное масло: 0.5 стакана
  • Разрыхлитель: 1 ст.л.
  • Ванилин: на кончике ножа (или по вкусу)

Приготовление

Смешайте сухие ингредиенты. В большой миске соедините какао и сахар. Размешайте венчиком — это основа вкуса. Добавьте жидкость. Тонкой струйкой влейте молоко, постоянно помешивая. Должно всё раствориться без комков.

Отложите часть для соуса. Примерно треть смеси перелейте в отдельную посуду. Это будет наша пропитка — уберите её в сторону. Вбейте яйца и добавьте вкус. В оставшуюся смесь добавьте яйца, соль (она усиливает сладость) и ванилин. Перемешайте венчиком до однородности.

Просейте муку. Всыпьте муку с разрыхлителем — просеивание сделает пирог пышнее. Количество муки подстройте под консистенцию. Добавьте растительное масло и перемешайте до гладкости. Венчик справится, миксер не нужен.

Подготовьте форму. Возьмите форму диаметром около 20 см (пирог выйдет невысоким). Застелите дно пергаментом, смажьте маслом. Вылейте тесто. Разогрейте духовку до 180°C и пеките около 30 минут. Следите за своей духовкой — подробности в статье в конце.

Пропитайте горячим. Выньте пирог и сразу полейте оставленным соусом. Если середина вздулась, размажьте соус ложкой.

Проткните пирог палочкой по всей поверхности — так соус впитается лучше. Оставьте на час пропитаться, затем выньте из формы.

Украсьте и подавайте. Посыпьте ягодами для красоты. Наслаждайтесь каждым кусочком!

Этот пирог получается воздушным и влажным — идеальный десерт для семьи. Если есть советы или вариации, делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рецепт шоколадного безе с какао включает взбивание яичных белков с сахаром и какао сегодня в 6:57

Безе с шоколадом: десерт, который одновременно воздушный и тяжеловесный по вкусу

Узнайте, как приготовить нежное и хрустящее шоколадное безе с какао — десерт, который легко сделать дома и который покорит всех своим вкусом и текстурой.

Читать полностью » Овощной салат с кабачками и морковью готовится с соевым соусом сегодня в 6:40

Как приготовить идеальный овощной салат с соевым соусом без лишних хлопот

Откройте для себя пикантный салат из овощей с соевым соусом! Хрустящий, ароматный и простой рецепт, который удивит вкусом. Идеален для праздника или будней — попробуйте и поделитесь впечатлениями!

Читать полностью » Кулебяка из дрожжевого теста с рыбой становится сочной после запекания сегодня в 5:54

Кулебяка с рыбой: катастрофа упущенной традиции — срочно освойте рецепт, пока он не исчез

Узнайте, как приготовить классическую русскую кулебяку с рыбой из дрожжевого теста. Несколько начинок, сочность и аромат — идеальное блюдо для семейного ужина!

Читать полностью » Салат с креветками и гранатом сохраняет баланс вкусов при правильном приготовлении сегодня в 5:37

Экономия вкуса: грейпфрутовая заправка, которая превращает простые ингредиенты в шедевр без затрат

Оригинальный салат с креветками и гранатом — сочетание свежести, кислинки и нежности. Узнайте, как грейпфрут превращает простое блюдо в изысканный шедевр!

Читать полностью » Классический медовый торт: пошаговый рецепт на водяной бане сегодня в 4:50

Мука, мёд и капля водки: звучит как эксперимент, но выходит шедевр

Узнайте, как создать нежный медовый торт на водяной бане, который покорит гостей. Рецепт с секретами приготовления и простыми шагами.

Читать полностью » Диетологи рекомендуют печенье без сахара для детей сегодня в 4:47

Сладость без сахара: когда печенье оказывается полезнее конфет, вопреки ожиданиям

Узнайте, как быстро и просто приготовить мягкое детское печенье без сахара и глютена. Натуральные ингредиенты, минимум усилий — максимум пользы и вкуса!

Читать полностью » Традиционный рецепт рыбника включает запекание с луком и яйцами сегодня в 4:34

Рыбник — пирог, который скрывает больше, чем кажется: неожиданный поворот в традиционном рецепте

 Рыбник — традиционный русский пирог с рыбой и картофелем, любимый в регионах рыболовства. Узнайте простой рецепт и секреты приготовления ароматного блюда!

Читать полностью » Фаршированный судак, запечённый в духовке, сохраняет нежность мяса сегодня в 3:30

Рыба, которая умеет удивлять: фаршированный судак против классической запеканки

Фаршированный судак в духовке целиком: нежный, аппетитный шедевр для праздника. Как превратить рыбу в королевское блюдо без лишних хлопот? Рецепт с секретами и советами.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач-оториноларинголог Марина Евсикова назвала привычки, разрушающие слух
Садоводство

Осенняя посадка тюльпанов и нарциссов проводится за 6–8 недель до морозов
Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Энистон рассказала Glamour о своих косметических процедурах и уходе за собой
Дом

Основные ошибки при выборе люстр и светильников для интерьера квартиры
Туризм

Туристы привозят коврики из Каппадокии как традиционный сувенир
ДФО

Новый туристический маршрут соединит Владивосток, Курильские острова и Камчатку — детали экскурсий
Садоводство

Новые критерии неиспользования земельных участков: изменения с 1 сентября 2025 года
Туризм

День туриста в Каппадокии начинается с полётов на воздушных шарах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet