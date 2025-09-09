Срочный лайфхак для кухни: шоколадный пирог за полчаса без лишних хлопот

Вы когда-нибудь пробовали пирог, который кажется волшебным? Этот мокрый шоколадный пирог — именно такой: невероятно мягкий, с влажным мякишем, и всё это из самых простых продуктов! Без настоящего шоколада, но с эффектом пропитки, который делает его неповторимым. Давайте приготовим его вместе — шаг за шагом, легко и вкусно.

Ингредиенты

Пшеничная мука: 1 стакан

Молоко: 1 стакан

Сахар: 1 стакан

Какао (с горкой): 4 ст.л.

Куриные яйца: 2 шт.

Растительное масло: 0.5 стакана

Разрыхлитель: 1 ст.л.

Ванилин: на кончике ножа (или по вкусу)

Приготовление

Смешайте сухие ингредиенты. В большой миске соедините какао и сахар. Размешайте венчиком — это основа вкуса. Добавьте жидкость. Тонкой струйкой влейте молоко, постоянно помешивая. Должно всё раствориться без комков.

Отложите часть для соуса. Примерно треть смеси перелейте в отдельную посуду. Это будет наша пропитка — уберите её в сторону. Вбейте яйца и добавьте вкус. В оставшуюся смесь добавьте яйца, соль (она усиливает сладость) и ванилин. Перемешайте венчиком до однородности.

Просейте муку. Всыпьте муку с разрыхлителем — просеивание сделает пирог пышнее. Количество муки подстройте под консистенцию. Добавьте растительное масло и перемешайте до гладкости. Венчик справится, миксер не нужен.

Подготовьте форму. Возьмите форму диаметром около 20 см (пирог выйдет невысоким). Застелите дно пергаментом, смажьте маслом. Вылейте тесто. Разогрейте духовку до 180°C и пеките около 30 минут. Следите за своей духовкой — подробности в статье в конце.

Пропитайте горячим. Выньте пирог и сразу полейте оставленным соусом. Если середина вздулась, размажьте соус ложкой.

Проткните пирог палочкой по всей поверхности — так соус впитается лучше. Оставьте на час пропитаться, затем выньте из формы.

Украсьте и подавайте. Посыпьте ягодами для красоты. Наслаждайтесь каждым кусочком!

Этот пирог получается воздушным и влажным — идеальный десерт для семьи. Если есть советы или вариации, делитесь в комментариях.