Эффективные способы, как убрать мох с газона: справится даже новичок

Как убрать мох в саду

Железный купорос и азот — отличное сочетание для борьбы со мхом. Кроме того, избавиться от мха на вашем газоне помогут и гербициды. Используйте специализированные средства или препараты на основе глифосата или железного купороса, так как они признаны эффективными против мха.

Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы улучшить состояние почвы и бороться со мхом на вашем участке. Во-первых, важно провести декислотизацию почвы. Эти компоненты помогут снизить кислотность почвы, что создаст неблагоприятные условия для роста мха.

Следующим этапом является рыхление почвы и удаление мха. Регулярное рыхление улучшает аэрацию и дренаж, что также препятствует развитию мха.

После этого можно применять гербициды. Также важно снижение влажности почвы. Мох предпочитает влажные условия, поэтому уменьшение влажности поможет предотвратить его разрастание.

Работа с тенью — еще один важный аспект. Мох часто растет в затененных местах, поэтому стоит подумать о снижении затененности на участке.

Если мох продолжает оставаться проблемой, вы можете заменить газонную траву более устойчивыми к мху видами.

Фото: commons.wikimedia.org/Rasbak (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)