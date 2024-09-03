Модульный блиндаж БУР-6 проходит испытания в полевых условиях

Модульный блиндаж БУР-6, предназначенный для размещения военнослужащих, в настоящее время проходит испытания в полевых условиях на одном из полигонов Минобороны РФ, сообщил РИА Новости генеральный директор компании-производителя "МПК-Сталь" Дмитрий Карасев.

Система была разработана на основе запросов, поступавших от военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации.

Карасев уточнил, что блиндаж проходит испытания в полевых условиях на одном из полигонов Минобороны России. БУР-6 (модульный блиндаж универсальный разборный) рассчитан на размещение шести человек, при этом внутри предусмотрено четыре спальных места.

Конструкция блиндажа герметична и устойчива к воздействию грязи и влаги. На производстве неоднократно проводилась сборка и разборка блиндажа. По подсчетам, на строительство обычного блиндажа из бревен и досок уходит около двух суток, тогда как сборка БУР-6 занимает в среднем два часа, после чего получается готовая конструкция на четыре спальных места.

Блиндаж монтируется на дне котлована, вырытого в соответствии с размерами конструкции. Он собирается из взаимозаменяемых панелей посекционно без использования грузоподъемных механизмов силами трех-четырех человек. На борту одного автомобиля "КамАЗ-5350" в разобранном виде помещается четыре комплекта блиндажа.

Конструкция пола, потолка и боковых стен блиндажа собирается из универсальных панелей, которые соединяются с использованием одного типа болтов.

Компания "МПК-Сталь" разрабатывает и производит для военного ведомства РФ казармы, посты охраны, специализированные модульные здания, предназначенные, например, для аэродромного оборудования.

Фото: мультимедиа. минобороны. рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license)