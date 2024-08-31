Мебель 2024: тренды, которые преобразят твою квартиру

Мир дизайна интерьеров постоянно меняется, и 2024 год не станет исключением. Узнайте, какие мебельные тренды на пике популярности в этом году!
1. Многофункциональная мебель — с увеличением площади жилья популярность таких предметов, как диваны-кровати и столы-трансформеры, растет.
2. Экологичные материалы — натуральное дерево, переработанные материалы и устойчивый текстиль будут в тренде.
3. Яркие цвета и узоры — смелые решения, такие как яркие акценты и необычные принты, станут главными в интерьере.
4. Минимализм с характером — простота форм в сочетании с уникальными деталями создаст стильный и уютный интерьер.
Фото: commons.wikimedia.org/Валерия Ангстрем(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Лавров: Москва, Тегеран, Анкара и Дамаск скоро проведут встречу
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