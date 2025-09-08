Секрет галактик поверг учёных в шок: открытие, которое перевернёт законы физики — что скрывают данные Gaia

Учёные из Университета Седжон (Южная Корея) опубликовали исследование, которое может изменить фундаментальное понимание гравитации. Работа, вышедшая в журнале The Astrophysical Journal, ставит под сомнение классические представления, сформулированные Исааком Ньютоном и Альбертом Эйнштейном.

Что обнаружили астрономы

Команда проанализировала данные по 26 500 широким двойным системам, собранные космической обсерваторией Gaia Европейского космического агентства. Эти системы состоят из двух звёзд, которые обращаются вокруг общего центра масс на значительном расстоянии друг от друга.

Оказалось, что при чрезвычайно низких ускорениях (около 0,1 нанометра/с²) наблюдаемое ускорение превышает расчётное на 30-40%. В то время как при ускорениях выше 10 нанометров/с² классическая модель работает идеально.

Объяснение аномалии

Современная физика связывает такие расхождения с влиянием тёмной материи, которая, по предположениям, составляет до 85% всей материи Вселенной. Но автор работы, астроном Кю-Хён Чэ, считает, что в данном случае более уместно объяснение с помощью альтернативной концепции — модифицированной ньютоновской динамики (MOND).

Эта теория, предложенная израильским физиком Мордехаем Милгромом ещё в 1983 году, утверждает: законы гравитации меняются при очень малых ускорениях. Конкретный вариант MOND, известный как AQUAL (A Quadratic Lagrangian), оказался особенно точным. Он предсказал обнаруженное отклонение практически в 1,4 раза, что идеально совпадает с результатами наблюдений.

"Наша работа представляет собой прямое доказательство несостоятельности стандартной теории гравитации в условиях слабого ускорения", — заявил Кю-Хён Чэ.

Почему это важно

Если выводы подтвердятся, физика окажется на пороге революции. Придётся пересмотреть фундаментальные законы, которые веками считались непреложными. Однако пока теория MOND остаётся гипотезой: чтобы признать её полноценной альтернативой, нужны новые наблюдения и независимые подтверждения.

Тем не менее, это исследование стало одним из самых серьёзных аргументов в пользу пересмотра классической картины гравитации и может повлиять на поиски объяснений природы тёмной материи и эволюции Вселенной.

Три интересных факта