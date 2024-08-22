Премьер-министр Индии Нарендра Моди, завершив двухдневный визит в Польшу, сегодня отправится с однодневным визитом на Украину.

Ожидания от этой поездки разнятся — одни полагают, что Индия может предложить собственный план мирного урегулирования украинского конфликта, другие скептически относятся к этой идее.

Индийские дипломаты, готовившие визит Моди, отказались комментировать возможные инициативы Нью-Дели, заявив, что результаты поездки будут обнародованы после ее завершения. Они подчеркнули, что ответ на этот вопрос не может быть дан "по известным причинам" до окончания визита премьера.

Эксперты из разных стран высказывают самые разные предположения — от уверенности в наличии у Индии собственного мирного плана до полного неверия в существование такого документа. При этом практически никто не подвергает сомнению авторитет индийского лидера и его способность быть услышанным в Киеве.

Сам Моди, выступая накануне в Варшаве, выразил глубокую обеспокоенность продолжающимися конфликтами на Украине и в Западной Азии. Он подчеркнул, что Индия выступает за мирное разрешение кризисов и готова к сотрудничеству с дружественными странами в дипломатических усилиях.

Индийские дипломаты также подтвердили, что вопрос украинского конфликта будет одной из тем переговоров Моди в Киеве. При этом они вновь заявили о приверженности Индии идее мирного диалога России и Украины как единственного способа урегулирования ситуации.

Фото: en. kremlin. ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿