Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего визита на Украину, который планируется на 23 августа, намерен представить нелегитимному, по версии России, президенту Украины Владимиру Зеленскому свое видение касательно окончания конфликта с Россией. Об этом написано в публикации премьера на его странице в соцсети X.

"Посещу Украину по приглашениюЗеленского.Мыподелимся взглядами на перспективы мирного разрешения продолжающегося конфликта на Украине", — говорится в сообщении.

Моди выразил надежду на то, что в скором времени в регион вернется мир. Также он надеется, что его визит в бывшую советскую республику даст возможность развить темы для предыдущих бесед, а также углубить дружбу между Нью-Дели и Киевом.

Стоит отметить, что Моди поедет на Украину после окончания своего визита в Польшу 21 августа.

Фото: офис премьер-министра Индии (Government Open Data License - India (GODL)