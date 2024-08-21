Премьер Индии рассказал, что хочет обсудить с Зеленским во время своего визита

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего визита на Украину, который планируется на 23 августа, намерен представить нелегитимному, по версии России, президенту Украины Владимиру Зеленскому свое видение касательно окончания конфликта с Россией. Об этом написано в публикации премьера на его странице в соцсети X.
"Посещу Украину по приглашениюЗеленского.Мыподелимся взглядами на перспективы мирного разрешения продолжающегося конфликта на Украине", — говорится в сообщении.
Моди выразил надежду на то, что в скором времени в регион вернется мир. Также он надеется, что его визит в бывшую советскую республику даст возможность развить темы для предыдущих бесед, а также углубить дружбу между Нью-Дели и Киевом.
Стоит отметить, что Моди поедет на Украину после окончания своего визита в Польшу 21 августа.
Фото: офис премьер-министра Индии (Government Open Data License - India (GODL)
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