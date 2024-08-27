Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.08.2024 : 91,7745
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.08.2024 : 102,4927
Моди рассказал о чем говорил с Путиным
  1. Главная
  2. Мир

Нарендра Моди рассказал о чём он разговаривал с Владимиром Путиным

Моди рассказал о чем говорил с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили укрепление стратегического сотрудничества между их странами, а также ситуацию вокруг конфликта на Украине. Об этом Моди сообщил через свой аккаунт в социальной сети Х.

Моди отметил, что обсуждались шаги по дальнейшему усилению уникального и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией. В ходе беседы лидеры обменялись мнениями относительно российско-украинского конфликта, причем индийский премьер поделился своими впечатлениями от недавнего визита на Украину. Он также подтвердил, что Индия твердо намерена поддерживать быстрое, устойчивое и мирное разрешение этого конфликта.

Фото: commons. wikimedia.orgPresidential Press and Information Office(Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Северокорейские олимпийцы будут подвержены «идеологической очистке»

Северокорейские олимпийцы будут подвержены «идеологической очистке»

Северокорейские спортсмены, участвовавшие в Олимпиаде в Париже, будут подвержены строгой проверке на предмет возможного «заражения» несоциалистическими настроениями.

Читать полностью
Директор ЦВПИ

Директор ЦВПИ "Алмаз-Антей" Подберёзкин: скорее всего, Дурова сломают в тюрьме

Вот уже несколько дней арест основателя Telegram не сходит с первых полос СМИ. Сегодня о Павле Дурове высказались все — от Илона Маска до Такера Карлсона и Эмманюэля Макрона, который сам активно пользуется приложением.

Читать полностью

Общество

Прохор Шаляпин рассказал о цели своего визита во Францию

Прохор Шаляпин рассказал о цели своего визита во Францию

Прохор Шаляпин выбрал для отдыха пригород Франции, где у него есть неплохие шансы встретить свою любовь.

Читать полностью
В Okko за год аудитория киберспортивных трансляций выросла в 10 раз

В Okko за год аудитория киберспортивных трансляций выросла в 10 раз

Камаль Гериханов, глава киберспортивного направления в Okko, заявил, что компания стала одним из первопроходцев среди онлайн-кинотеатров, используя свои технологические возможности и опыт для трансляций киберспортивных событий. По его словам, Okko стремится предложить фанатам киберспорта совершенно новый уровень зрительского опыта.﻿

Читать полностью

Новости