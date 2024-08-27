Нарендра Моди рассказал о чём он разговаривал с Владимиром Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили укрепление стратегического сотрудничества между их странами, а также ситуацию вокруг конфликта на Украине. Об этом Моди сообщил через свой аккаунт в социальной сети Х.
Моди отметил, что обсуждались шаги по дальнейшему усилению уникального и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией. В ходе беседы лидеры обменялись мнениями относительно российско-украинского конфликта, причем индийский премьер поделился своими впечатлениями от недавнего визита на Украину. Он также подтвердил, что Индия твердо намерена поддерживать быстрое, устойчивое и мирное разрешение этого конфликта.
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