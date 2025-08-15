Новые поликлиники и сосудистый центр: как преобразится медицина сибирского города

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Бердск проверил ход модернизации местной системы здравоохранения. Вместе с председателем Законодательного собрания Андреем Шимкивым они посетили Бердскую центральную городскую больницу, где оценили результаты уже проведенных работ и обсудили планы дальнейшего развития.

Как отметил Травников, в текущем году в городе появится новое поликлиническое отделение, а также будет завершено создание современного сосудистого центра с реанимацией. Параллельно ведется разработка проектной документации для капитального ремонта основного здания больницы. Особое внимание уделяется поликлинике на улице Островского — ее масштабная реконструкция начнется в следующем году.

Перспективы на 2027-2029 годы связаны с новым национальным проектом "Продолжительная активная жизнь". В его рамках планируется строительство еще одной поликлиники, которая полностью закроет потребности растущего населения Бердска.

По данным министра здравоохранения области, за последние три года на обновление больницы уже направлено 770 миллионов рублей. Предстоящие работы в корпусе с поликлиническим отделением потребуют дополнительных 530 миллионов рублей.

Депутаты и медицинские работники подчеркивают, что, несмотря на сложное состояние многих из 29 зданий городского здравоохранения (ранее принадлежавших предприятиям), за пять лет удалось добиться значительных улучшений. К концу года откроется новое поликлиническое отделение на улице Гранитной, а для пяти объектов уже подготовлена проектная документация.