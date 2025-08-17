От новых окон до игровых зон: как в Коми превращают библиотеки в центры притяжения

В Республике Коми продолжается масштабное обновление библиотек благодаря проекту "Народный бюджет". Совместные усилия жителей и местных властей позволяют преобразовывать учреждения культуры в современные центры интеллектуального досуга. В 2025 году на эти цели выделено более 500 млн рублей, что даст возможность реализовать свыше 530 инициатив.

Одним из первых преобразился филиал № 12 в селе Хабариха Усть-Цилемского района. В историческом здании 1964 года постройки полностью заменили кровлю, сделав посещение библиотеки более комфортным для жителей. В Инте центральную библиотеку оснастили энергоэффективными окнами, а в Емве провели капитальный ремонт с заменой напольного покрытия и дверей.

Особое внимание уделяется созданию новых форматов работы с посетителями. В Вуктыле появилась специализированная игровая комната с современной мебелью и оборудованием для проведения турниров по настольным играм. Библиотеки региона также оснащаются техникой для онлайн-трансляций мероприятий, что делает их доступными для удаленных пользователей.

Как отметили в администрации региона, следующие этапы модернизации включают создание креативных зон для квестов и мастер-классов. Такие пространства призваны повысить интерес молодежи к чтению и культурным мероприятиям. Проекты реализуются под личным контролем врио Главы Республики Ростислава Гольдштейна, что гарантирует их качественное исполнение.

Эти преобразования не только сохраняют традиционные функции библиотек, но и превращают их в многофункциональные центры общественной жизни, объединяющие разные поколения жителей Коми, отмечают эксперты.



